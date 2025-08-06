Фестиваль «Сказка в каждой ноте: семейные вечера искусства» пройдет в Казани

Фото: пресс-служба Управления культуры Казани

Первый концерт фестиваля «Сказка в каждой ноте: семейные вечера искусства» пройдет 16 августа в Казани в культурном центре имени А.С. Пушкина. Проект объединяет музыку, любимые сказочные сюжеты и песочную анимацию. Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Казани.

Концерт познакомит зрителей с повестью Сергея Козлова «Ежик в тумане», а также с двумя поэмами Габдуллы Тукая – «Водяная» и «Шурале». Сказочные истории, наполненные теплом, добротой, верой в чудеса и силой характера, прозвучат в сопровождении классической и татарской музыки.

Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Перед публикой выступят:

мастер песочной анимации Ляля Явкина ;

; мастер художественного слова Асия Мустафина ;

; оркестр «Идиллиум», в исполнении которого прозвучат произведения Баха, Сен-Санса, Дебюсси, Равеля, Хачатуряна, а также музыка татарских композиторов – Рустема Яхина, Эльмира Бакирова, Фарида Яруллина, Джамиля Файзи.

Главная цель фестиваля – сохранение и укрепление семейных ценностей через искусство и совместное культурное переживание.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.