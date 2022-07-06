Фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме» проведут 8 июля в Старо-Татарской слободе Казани

Фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме — Праздник родословной» проведут в День семьи, любви и верности в Старо-Татарской слободе Казани у мечети «Аль-Марджани». Об этом сообщает пресс-служба Исламского культурного центра имени Марджани.

«Основной задачей фестиваля является возрождение и сохранение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи и рода, их значимости и уникальности. Место проведения фестиваля и праздника выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода — это историческая часть комплексных достопримечательностей в центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в Республике Татарстан», — отмечают организаторы мероприятия.

Символом фестиваля «Шәҗәрә бәйрәме — Праздник родословной» является родословное древо, обозначающее память всего рода.

В программе мероприятия — знакомство с татарскими династиями, представление семейных традиций, концертная программа заслуженных артистов Татарстана и молодых исполнителей, показ благопристойной моды, розыгрыши подарков.

На площадке фестиваля будут организованы бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, а также интерактив с гостями события.