Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ» развернется в выходные в парке Черное озеро

IV Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ» выйдет сегодня за пределы стен Культурного центра имени Пушкина и заполнит на субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, многообразными активностями парк «Черное озеро». Мероприятие, напомним, второй год проходит в общественном пространстве города, где становится масштабным празднованием дня рождения Александра Пушкина (6 июня) и приуроченного к нему Дня русского языка.

Основная тема фестиваля в этом году – пребывание Пушкина в Казани. Суббота, 3 июня, будет условно посвящена народной культуре, воскресенье, 4 июня, – атмосфере светских традиций (дворянских, Пушкинской эпохи XIX века, и советской).

Ярмарка, мастер-классы, народные игры, спектакли будут проходить на Черном озере 3 июня с 13 часов, с 17 и до 21 состоится большой концерт и вечерка – народные танцы (хороводы) для всех.

Но начнется день в 13 часов с награждения отличников популярной международной акции «Тотальный диктант». С 14 до 18 часов можно будет стать участником народных игр для детей и взрослых. С 15 до 16 часов пройдет мастер-класс по русским народным танцам, а с 16 до 17 часов можно будет увидеть спектакль по мотивам народной драмы «Пахомушка» с участием народного хора Казанского института Культуры.

На концерте с 17.00 до 18.30 споют фольклорные коллективы Татарстана и гостей – ансамбли «Красная горка», «Купава», «Лад», «Духов день», «Не любо – не слушай», «Млада», «Яблоневый ряд», «Вольные распевы», «Веснянки», «Ижевскiй заводъ». Следующий час отведен для выступления молодежного этноэлектронного проекта из Москвы «КоленкорЪ» при участии балалаечника Даниила Воронкова и танцора Антона Безлуцкого.

4 июня фестиваль на Черном озере продолжится с 14 часов. С 15 до 16 часов здесь можно будет поучаствовать в программе исторических и классических танцев эпохи ампир – как раз той, в которой жил Пушкин. Позже, с 16:30 начнет работать ретро-танцплощадка с духовым оркестром Культурного центра МВД по РТ, которая погрузит гостей фестиваля уже в светскую атмосферу советского времени известными любимыми мелодиями – вальсами, маршами, песнями. С 19.00 до 20.30 духовой оркестр сменит в парке Казанский камерный оркестр La Primavera, в концерте также примут участие Сергей Петрищев (Москва), Юлия Зиганшина и восходящая звезда Анна Халлдорсдоттир.