Фестиваль «Рок-берега» пройдет в Чистополе в третий раз

Фото: пресс-служба фестиваля «Рок-берега»

10 августа в Чистополе в третий раз состоится фестиваль «Рок-берега» — масштабное музыкальное событие, ставшее яркой частью летнего культурного сезона в России. Несколько часов живой музыки, свободный вход и насыщенная программа сделали фестиваль популярным как среди местных жителей, так и среди гостей со всей страны.

В 2024 году мероприятие собрало на центральной площади города около 10 000 зрителей, а ещё более 50 000 человек следили за трансляцией в онлайн-формате.

Фото: © пресс-служба фестиваля «Рок-берега»

В этом году в числе участников вновь заявлены коллективы «Анимация», «Волга-Волга», «Дом кукол», Nalien и «Ветер». К ним присоединятся новые имена: группа «Обе-рек», недавно перебравшаяся в Москву, а также «Скворцы Степанова» из Санкт-Петербурга. Среди ожидаемых гостей — «Хмельная Ворга», «ЖиваGo» и чистопольская группа «Июльское утро».

«Программа получилась по-настоящему насыщенной — мы трудились над ней целый год. Очень хочется привезти в родной город качественную музыку и познакомить публику с талантливыми музыкантами. Многие из них начинали с домашних концертов в студии "Волга-Волга", и теперь мы с радостью представим их на большой сцене», — рассказал художественный руководитель фестиваля, музыкант Антон Салакаев.

Руководитель продюсерского центра BIG TWIN MUSIC Григорий Корнилов добавил: «Фестиваль в Чистополе стал ожидаемым событием для всех нас. Мы с радостью возвращаемся сюда и каждый раз готовим мощную программу. Надеемся, что город и дальше будет вдохновлять молодых артистов, способных покорять музыкальные чарты страны».

Фото: © пресс-служба фестиваля «Рок-берега»

В день фестиваля гостей также ждёт насыщенная культурная программа: автобусные экскурсии по историческому центру Чистополя, розыгрыши сертификатов на посещение городских музеев (они будут работать с 12:00 до 20:00), интерактивные площадки, детская зона, фуд-корт, дегустации, а также продажа сувениров и фирменной атрибутики групп. Партнёры фестиваля подготовили конкурсы и подарки для зрителей.

Чистополь, Центральная площадь

10 августа 2025 года

15:00 – 22:30

Вход свободный

12+