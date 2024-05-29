Фестиваль ремесел и кино: летом в Бугульме пройдет 120 событий в парках

В Бугульме на лето запланировано проведение мероприятий на нескольких открытых площадках, популярных для уличного досуга среди горожан: центральной площади, площади Дома техники, в парках культуры и отдыха по ул.Ленина и Красноармейская, на пешеходной зоне по улице Ярослава Гашека, в сквере по ул.Ненастина, а также на новых площадках — в сквере фонтанов возле центрального универмага и в сквере имени Салиха Сайдашева.

Всего учреждениями культуры будет организовано более 120 мероприятий, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Проект «Культурная среда города» пройдет в привычном для горожан формате. В летние вечера по субботам одновременно в двух локациях — на центральной площади и в парке культуры и отдыха по ул. Красноармейской — будут выступать музыканты, певцы и творческие коллективы, для детей организуют анимационные программы. Проект стартует 8 июня и завершится 31 августа.

Традиционно в летний период запланированы мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, Дня России, Дня Республики Татарстан, мероприятия просветительского характера.

Ко Дню защиты детей на территории общественных пространств готовятся концертные, игровые и развлекательные программы, кинопоказы под открытым небом. Сельские учреждения культуры проведут флешмобы, акции, конкурсы и мастер-классы.

12 июня, в День России, на центральной площади города состоится IV Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». Традиционно в мероприятии примут участие приглашенные творческие коллективы и мастера из муниципальных районов Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областей.

В программе фестиваля – интерактивные площадки, выставки изделий традиционного ремесла, современного декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концерт народных самодеятельных коллективов. В рамках фестивальной программы пройдут Открытый конкурс семейного декоративно-прикладного творчества «Талантливы вместе» и III городской фестиваль традиционных народных игр «Шире круг».

2024 год, объявленный в России Годом семьи, в летний период будет отмечен мероприятиями, направленными на популяризацию сохранения традиционных семейных ценностей.

С мая по сентябрь в республике в рамках проекта «Большие семейные выходные» пройдут культурно-массовые, развлекательные, познавательные мероприятия, спортивные старты, творческие конкурсы, семейные мастер-классы и другие варианты активностей, рассчитанных на участие семей и детей разного возраста. Большие семейные выходные стартовали в Бугульме 18 мая.

В летний период учреждения культуры проведут также фестиваль книжной культуры «Бугульма читающая», «Всемирный фестиваль уличного кино», фестиваль творческих семей, фестиваль детских рисунков, семейный фестиваль «Парад колясок», этнофестиваль «Кэкук сэйе» («Кукушкин чай»).

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города и Дня Республики Татарстан, завершат цикл летней культурной программы учреждений культуры. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках города и в сельских домах культуры.

За прошедший летний сезон на общественных пространствах учреждениями культуры было проведено более 100 мероприятий.