Фестиваль реконструкторов в Альвидино о боях у Брестской крепости ждет 16 тысяч зрителей

В ближайшие выходные, 18 и 19 июня, в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана состоится IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры Элбэдэн». Мероприятие посвящено 22 июня – началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боям за Брестскую крепость и ее защитнику Герою Советского Союза, уроженцу Альвидино Петру Гаврилову. Он руководил обороной Восточного форта крепости. Администрация Пестречинского района предполагает, что в этом году гостями и зрителями фестиваля станут около 16 тысяч человек.

Однако до места проведения фестиваля зрителям предлагается добираться преимущественно личным транспортом, констатировали на запрос «Татар-информа» в администрации района. Из Казани утром 18 июня с автовокзала «Восточный» гарантированно отправится только один автобус – в 10 часов. Он же привезет желающих обратно, но лишь единожды – в тот же день, 18 июля, отправление из Альвидино в 17 часов.

«По опыту прошлых лет многие приезжают на своем транспорте или ночуют в палатках в зоне глэмпинга», – пояснили в пресс-службе Пестречинского района.

На территории проведения фестиваля гости увидят выставку автомобилей времен Великой Отечественной войны, легкий самолет, на котором проходит первичная подготовка военных летчиков, и подвесную парашютную систему для обучения правилам десантирования. Зрители смогут сфотографироваться с настоящим пулеметом 1942 года системы «Максим», под звуки настоящего военного оркестра можно будет разучить танцы на площадке «Риорита».

Тематические площадки начнут работать 18 июня с 9 утра (и до 13 часов). В это же время пройдет Чемпионат по военно-прикладным видам. С 10 часов до полудня пройдет первая репетиция боя. С 13.00 до 14.00 зрители увидят театрализованный пролог, состоится торжественное открытие фестиваля.

Фото: предоставлено пресс-службой Пестречинского района РТ

В 14 часов стартует реконструкция «Брестская крепость. 1944 год» длительностью около часа. Зрителям покажут 3 реконструкции – первые часы Великой Отечественной войны через нападение на спящий гарнизон Брестской крепости, ее героическую оборону и освобождение. Обстановка будет зрелищнее прежнего, обещают организаторы. Для этого построены новые декорации и доработаны существующие. Уменьшена высота капонира, который закрывал обзор, подняты Кобринские ворота, возведена пограничная застава. Участниками действия станут около трехсот исторических реконструкторов из шести федеральных округов России (из Поволжья, Приуралья, Москвы и Петербурга). В их числе военно-исторические клубы «Витязь» при Национальном музее Республики Татарстан и «Казанский рубеж» при Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

После реконструкции боев запланирована двадцатиминутная фотопауза, в 15 часов возобновится работа тематических площадок. Зрители увидят работу представителей различных воинских специальностей в годы войны: связистов, саперов, минеров, военных медиков и т.д. Для самых маленьких подготовлена площадка с тематическими играми и мастер-классами, отработками военных навыков под руководством опытных наставников. Для подростков реконструкторы готовят площадки, где можно научиться налаживать связь на поле боя, изучить навыки штыкового боя, освоить навык стрельбы, обезвреживания мин, проходить интерактивную полосу препятствий «Получи, фашист, гранату». Самые умелые, пройдя испытания, смогут записаться добровольцем на фронт и получить памятный значок и красноармейскую книжку. Также можно будет принять участие в викторине о герое и выиграть крутой мерч фестиваля.

С 16 до 17 часов пройдет концерт группы «Леха-Казак», затем до 20 часов – гала-концерт участников фестиваля «Голос Победы». В 20 часов начнется лекция «Между подиумом и окопом», в 21.30 запланирован сеанс кино под открытым небом.

Фото: предоставлено пресс-службой Пестречинского района РТ

На рассвете 19 июня, с 4.15 до 6.00 пройдет реконструкция боя, условно называемая ночной, а также акция «Свеча памяти». В 9.00 снова начнут работу тематические площадки. С 10 до полудня снова состоится репетиция боя – 1941 года. С 13 до 14 часов запланирован концерт московского клуба «Катюша», а с 14 до 15 часов – реконструкция «Брестская крепость. 1941 год». Следующие полчаса отводятся на фотопаузу и вручение дипломов участникам фестиваля.

Тематические фестивали продолжат свою работу с 15.30 до 18.00, в 15.30 также начнутся показательные выступления парашютистов. А с 16 до 17 часов запланирован концерт группы «Голубые береты».

Для зрителей на фестивале, подчеркивают организаторы, предусмотрены комфортные точки питания, медицинский пункт, сувенирные лавки, глэмпинг на берегу реки Меша.