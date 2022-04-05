Фестиваль «Рахлинские сезоны» этого года посвятят творчеству Густава Малера

В Казани с 9 по 20 апреля пройдут дни XI Международного фестиваля «Рахлинские сезоны», основанного художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским.

В этом сезоне фестиваль окажется посвящен творчеству Густава Малера. «Мyзыка Густaвa Мaлера, одного из моих сaмых любимых композиторов, как никакая другaя олицетворяет душу человекa», — считает Александр Сладковский.

Кроме того, в эти дни будет широко представлена музыка Вольфганга Амадея Моцарта, Иоаганнеса Брамса и Дмитрия Шостаковича.

На открытии проекта в исполнении Государственного академического симфонического оркестра РТ прозвучит Пятая симфония Малера — монументальное произведение, в котором заложено одно из самых прекрасных в мировой музыке признаний в любви. За дирижерский пульт встанет лауреат международных конкурсов Арсений Шупляков. Солистом выступит виолончелист — заслуженный артист РФ, солист Московской государственной академической филармонии Александр Князев. Вместе с Госоркестром он исполнит Первый концерт для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Позднее, 13 апреля, для зрителей прозвучит Четвертая симфония Малера, в которой с партией сопрано выступит солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Альбина Шагимуратова. В этот же вечер публике представят Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса в исполнении ГАСО РТ и лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна. Руководить процессом за пультом будет главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс.

Затем, 16 апреля, с Тринадцатым концертом для фортепиано с оркестром Моцарта вместе с ГАСО РТ выступит Филипп Копачевский. Также в этот вечер прозвучит Первая симфония Малера. Дирижером будет Станислав Кочановский.

Двадцатого апреля завершат фестиваль Шестая симфония Малера и Концерт №20 для фортепиано с оркестром Моцарта в исполнении солиста Московской государственной академической филармонии Дмитрия Маслеева. За дирижерским пультом — дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.