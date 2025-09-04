news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 сентября 2025 21:59

Фестиваль «Приволжский Штандарт 2025» пройдет в Нижнем Новгороде

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнем Новгороде 13 и 14 сентября пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский Штандарт 2025». Об этом сообщает «Время Н».

Площадкой мероприятия станет музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор». Начало программы в оба дня запланировано на 11:00.

По словам организаторов, фестиваль представляет собой не только реконструкции и сражения, но и масштабное культурно-историческое событие, где прошлое соединяется с настоящим. Участники в образах рыцарей, воинов и ремесленников создадут атмосферу ушедших эпох.

#фестиваль #нижний новгород
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025