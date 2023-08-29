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Фестиваль «Позитив улиц» пройдет в казанском поселке Дербышки 2 сентября
В Казани, в поселке Дербышки, 2 сентября пройдет Всероссийский фестиваль уличных культур «Позитив улиц», который соберет около 2 тыс. ребят из школьных и подростковых клубов, молодежных центров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Программа стартует в 12 часов со сбора и регистрации участников. Сам фестиваль откроется в 2 часа дня. Пройдут соревнования по танцам и экстрим-спорту — брейкингу, скейтбордингу, трюковому самокату и другим направлениям. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Для гостей организуют спортивные и творческие мастер-классы, будет работать фуд-корт. Фестиваль завершится выступлением музыкантов Scratch Dj School и рэп-команды KVRTL Tunes.
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