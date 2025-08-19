Фестиваль «Печэн базары» в Казани соберет 200 участников

Руководитель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал о фестивале «Печән базары» и программе Всемирного форума татарской молодежи.

«Форум пройдет в IT-парке имени Башира Рамиева с участием 200 делегатов. В основной день мероприятия, 27 августа, участники будут работать в секциях по направлениям: «Медиа», «Цифровизация», «Бизнес», «Образование», «История». На 14:00 запланировано начало пленарного заседания», – рассказал он.

26-28 августа на набережной озера Кабан развернется фестиваль татарской городской культуры «Печән базары», который впервые в своей истории будет проходить в течение четырех дней.

«В 2023 году наша концепция была связана с модой, и были показы мод с использованием нарядов, аксессуаров, созданных дизайнерами. В этом году темой фестиваля выбран «Татарский дом», поэтому уже на входе на территорию «Печән базары» гости попадут в фотозону, оформленную в виде комнаты в традиционном татарском доме. Также будут выставки по интерьеру и экстерьеру, лектории и обсуждения на темы «Каким должен быть татарский дом?», «Какие были дома в советский период?» и другие», – рассказал молодежный лидер.

Камиля Билалова