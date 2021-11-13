«Хореографу нужна площадка, как художнику краски»: в Казани появятся новые формы балета

Дефицит площадок для современных хореографов и неподготовленность зрителя к новым веяниям в мире балета – проблема не только Татарстана, но и России. Как в Казани компенсируется отсутствие театральных платформ для современных хореографических исканий, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Владимир Варнава: «Если мы не будем смотреть в будущее, то останемся жить в музее» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Публика давно готова к восприятию экспериментальных форм балета»

Молодым современным хореографам необходимо давать возможность представлять свои наработки не только в рамках фестивалей, но и в репертуарной истории театров в России, – считает танцовщик, хореограф, режиссер, дважды лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава.

«Если мы не будем смотреть в будущее, то останемся жить в музее», - уверен он.

Тем временем, говоря о фестивальной истории современного балета в общем, то в России не так уж и много проектов, поддерживающих это направление. И все они, как правило, сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Это Международный фестиваль современной хореографии Context Дианы Вишневой, Международный фестиваль танца OPEN LOOK, Фестивальный проект «Проба №…», Фестиваль современной хореографии «Сила Безмолвия» и другие.

Александр Могилев: «Словосочетание “современный танец” вызывает у обывателя неоднозначные чувства. Все дело в том, что у публики не выработана привычка - нет насмотренности» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам танцовщика, хореографа, участника и победителя проекта «Танцуй!», хореографа телешоу «Танцы», руководителя «Русской компании современного танца», а также организатора танцевального фестиваля «Проба №…» Александра Могилева, проблема некоторого «застоя» в этом направлении в том, что у российского зрителя не сформировалось доверие к современному танцу.

«Зритель прекрасно знает, за какими эмоциями он идет, скажем, на “Лебединое озеро” Чайковского. В это же время словосочетание “современный танец” вызывает у обывателя неоднозначные чувства. Все дело в том, что у публики не выработана привычка - нет насмотренности. Многим кажется чем-то невероятным, что на большой сцене можно увидеть работы молодых креативных хореографов», - говорит Могилев.

В этом контексте Татарский театр оперы и балета имени Джалиля остается единственным музыкальным театром высокого уровня в Татарстане.

Владимир Яковлев: «Мы располагаем только одним театром, потому главной задачей для нас является сохранение классического наследия» Фото: © ИА «Татар-информ»

В то же время художественный руководитель балета театра Владимир Яковлев в интервью подчеркивает, что Татарский академический театр оперы и балета – единственный музыкальный театр в республике, и его главной задачей является сохранение классического наследия.

«Нужно не забывать, что мы находимся в академическом музыкальном театре. И если бы в республике было хотя бы два таких театра, то, возможно, нашлось бы место для современных прочтений. В Санкт-Петербурге потому и был создан Михайловский театр, который существовал “в противовес” академическому Мариинскому. Но мы располагаем только одним театром, потому главной задачей для нас является сохранение классического наследия. Если мы его не сохраним, то в Татарстане оно просто-напросто будет утрачено», - считает Яковлев.

В классической и современной хореографии задействуются разные группы мышц, одновременные интенсивные занятия могут попросту «сломать» танцовщика Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

К тому же, заниматься одной труппе как классическими постановками, так и современной хореографией – дело рискованное. В той и другой пластике задействуются разные группы мышц, одновременные интенсивные занятия которыми могут попросту «сломать» танцовщика.

Так что речи о создании в Татарстане отдельного театра современного танца с отдельной труппой идут давно.

«Наша публика давно готова к восприятию экспериментальных форм балета, более того, многим этого не хватает. Ведь если говорить о классическом балете — это балет техники, в то время как современный – балет идей. В этом смысле современный балет более органичный, ведь он не про количество шагов и высоту прыжков, а про то, как и для чего ты должен их сделать», - считает солист театра и подающий надежды хореограф Алессандро Каггеджи.

В Татарстане набирает обороты Фестиваль современного танца Stage Platforma, создателем и руководителем которого является Олег Ивенко. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Когда фестивали выходят на большие театральные площадки – это становится событием»

В Татарстане пока нет отдельной площадки для современных танцевальных исканий, но здесь набирает обороты Фестиваль современного танца Stage Platforma, создателем и руководителем которого является премьер Татарского театра оперы и балета Олег Ивенко.

В многочисленных интервью, Олег Ивенко заявлял, что команда, работающая над проектом, старается сделать фестиваль масштабнее, разнообразнее и интереснее. И не врал, - нужно отметить, что за четыре года существования, проект значительно вырос.

Во-первых, последние два года концертная программа проекта проходит на площадке Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, что уже является в некотором смысле победой, ведь пробиться на сцену одной из значительных музыкальных площадок России не так-то просто.

Олег Ивенко подключает все свои связи и пригашает к участию в проекте лучших из лучших Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Нас поддерживают Министерство культуры и Театр оперы и балета имени Джалиля без которых этот проект не смог бы существовать, и мы не можем позволить себе обманывать их доверие», - говорит сам Ивенко.

Именно поэтому Ивенко подключает все свои связи и пригашает к участию в проекте лучших из лучших. В этом году собралась настоящая плеяда мастеров – это и солисты Мариинского театра Анастасия Матвиенко, Александр Сергеев, Илья Живой, Владимир Варнава, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев, хореограф Александр Могилев (Москва), Марсель и Мария Нуриевы (Казань) и другие.

«Я радею за идею продвижения отечественного современного танца. К сожалению, сегодня он притеснен некоторыми факторами. И когда возникают такие фестивали как Stage Platforma, которые выходят на большие театральные площадки – это становится событием не только для региона, но и для России. Тем самым мы как бы ставим на один уровень важность и значимость классического наследия и современных пластических исканий», - считает Александр Могилев.

В этом году на фестиваль собралась настоящая плеяда мастеров Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В озможностью увидеть на одной площадке, что происходит в современной хореографии »

Проект Stage Platforma оброс мастер-классами и тематическими лекциями от ведущих танцовщиков нашей страны. И если концертные программы «приучают» казанскую публику к новым формам балета, то лекции и мастер-классы дают возможность развиваться самим хореографам.

«Я понимаю, что на таких мероприятиях принято выражать слова благодарности организаторам, но я действительно хочу сказать: Олег – спасибо тебе за то, что ты делаешь. Если в прошлом году было не совсем понятно, что происходит: мы приехали, сделали свое дело, выступили и уехали, - то сейчас уже прослеживается некая форма фестиваля. Проект дает проследить, как тот или иной хореограф изменился за минувший год, возможность набраться опыта, обмениваться мнениями, чему-то учиться и прочее. И теперь важно, чтобы эта история продолжалась, а зрители пользовались возможностью сконцентрировано увидеть на одной площадке все, что происходит в современной хореографии России сегодня», - уверен Владимир Варнава.

«Проект дает проследить, как тот или иной хореограф изменился за минувший год, возможность набраться опыта, обмениваться мнениями, чему-то учиться» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Сам Варнава поделился, что ни он, ни многие другие хореографы не смогли бы реализоваться, если в свое время Мариинский театр не открыл творческую мастерскую и не допустил бы в своих стенах новые постановки.

«Хореограф не может стать хореографом сам по себе. Хореографу нужна платформа, точно также как художнику – краски и холст. Если мы не будем смотреть в будущее, то так и останемся жить в музее. И пуская на свою площадку этот фестиваль, Татарский Академический музыкальный театр делает стратегически важный не только для себя, но и для всего современного балета, ход», - поделился Варнава.

Фестиваль направлен на то, чтобы в Татарстане появилась площадка для современных спектаклей

И, наконец, новшеством этого года на фестивале Stage Platforma стал региональный конкурс для молодых хореографов, победительницей которого стала Айгуля Бузаева с номером «Жизнь в розовом цвете» на музыку Жака Бреля. В качестве приза Бузаева выступила со своим номером на концерте «Ивенко и друзья» в рамках фестиваля, а также получила доступ на все мастер-классы мастеров современного танца.

Новшеством этого года на фестивале Stage Platforma стал региональный конкурс для молодых хореографов, победительницей которого стала Айгуля Бузаева Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Надо сказать, что попасть на сцену нашего театра невероятно сложно, потому считаю эту возможность мощным подспорьем в профессиональном росте хореографа. А получить консультацию от ведущих танцовщиков и хореографов нашей страны, таких как Александр Могилев, Владимир Варнава, Илья Живой, Олег Габышев, Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев — это настоящее чудо. Многие из них дают мастер-классы крайне редко, и, как правило, занятия проходят в столице. По сути, победители проходят интенсивный курс по „прокачке“ своих навыков», — считает Ивенко.

По словам члена жюри конкурса Алессандро Каггеджи, количество заявок было не так много, что обусловлено отсутствием школы хореографов в республике.

«Уровень участников разный – конкурс дает возможность оценить сегодняшнее состояние современной хореографии в Татарстане. К сожалению, в Казани пока нет ни школы, ни труппы, которая могла бы на качественном уровне демонстрировать современные искания хореографов. Этот фестиваль как раз направлен на то, чтобы постепенно выправить эту ситуацию», - считает Алессандро Каггеджи.

Алессандро Каггеджи: «К сожалению, в Казани пока нет ни школы, ни труппы, которая могла бы на качественном уровне демонстрировать современные искания хореографов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кстати, сам Каггеджи является представителем современной хореографии Татарстана, который представляет свое творчество на международных площадках. К примеру, его работа была отмечена на Международном конкурсе Юрия Григоровича «Молодой балет мира», где Каггеджи стал лауреатом II степени и обладателем серебряной медали, а также был удостоен диплома «За лучшую современную хореографию».

«Хореографические работы Алессандро Каггеджи достойны внимания. Пусть он пока не мэтр в этом деле, но у него есть свой взгляд на современную пластику, что является хорошим заделом на будущее», - считает Владимир Яковлев.

Фестиваль Stage Platforma нужно масштабировать

Сам Владимир Яковлев уверен – фестиваль нужно масштабировать. Одних лишь номеров современных хореографов на Гала-концерте фестиваля недостаточно.

«Я буду всячески содействовать продолжению фестивальной истории, может быть даже в более широком диапазоне», - признался Яковлев Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Я буду всячески содействовать продолжению фестивальной истории, может быть даже в более широком диапазоне. Все-таки проект из двух дней – это мини-фестиваль. Stage Platforma достойна того, чтобы ее масштабировать. Будем думать в этом направлении», - признался Яковлев.

Вероятнее всего, первым полноценную постановку на базе театра представит заслуженный артист России Олег Габышев. Санкт-Петербургский танцовщик и хореограф по просьбе Олега Ивенко уже начал работу над спектаклем для Stage Platforma следующего года.

«На данный момент нами сделан первый акт. Музыка написана композитором Эльмиром Низамовым. К написанию музыкального полотна он отнесся очень серьезно. Его увлекает мультижанровость, поэтому в музыкальном сопровождении вы услышите и джазовые мотивы, и абстракцию, и хип-хоп, и даже классические стандарты. Музыкальная составляющая в спектакле для меня очень важна, так как, на мой взгляд, именно музыка порождает движение, а не наоборот. Саму историю спектакля можно отнести к психологическому триллеру», - рассказал Габышев.

Олег Габышев по просьбе Ивенко уже начал работу над спектаклем для Stage Platforma следующего года Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Так что кто знает, возможно, в скором будущем Татарский театр оперы и балета имени Джалиля станет площадкой для показа современных спектаклей нынешних хореографов. По крайней мере, на время фестивальных дней Stage Platforma.