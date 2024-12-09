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Фестиваль НУР представит новогоднюю выставку цифрового искусства
Организаторы фестиваля медиаискусства НУР объявили дату своего первого мероприятия в 2025 году.
На «Казанской ярмарке» пройдет новогодняя выставка цифрового искусства NEW NUR NOW. Экспозиция будет действовать почти весь январь – до 26 января.
В экспозиции будут участвовать более 130 работ от 25 художников из нескольких стран. Первая часть выставки будет обращена в прошлое.
Центральная часть экспозиции будет посвящена настоящему. Утверждается, что художники через цифровое искусство расскажут о важности и красоте момента. Финальная часть выставки постепенно подводит к размышлению о будущем и вместе с художниками предложит пофантазировать, как могут выглядеть мир, искусство и технологии через столетия.
Организаторы уже объявили open call для желающих заявить свои работы на предстоящей выставке. Заявки на участие в выставке принимаются онлайн.
Подробнее можно узнать на официальных рессурсах фестиваля.
Напомним, следующий, пятый фестиваль медиаискусства НУР пройдет с 22-го по 25 мая, сообщают организаторы.
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