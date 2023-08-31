Фестиваль «Нур» откроется световой инсталляцией на высотках у моста Миллениума

Фото: nurfestival.com

Фестиваль медиаискусства «НУР» откроется премьерным показом масштабной световой инсталляции. В качестве «сцены» будут использованы высотные здания у моста «Миллениум» в Казани, сообщила в пресс-служба организаторов.

Показ будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра LS Orchestra под руководством неоклассика Николы Мельникова, а также на вечере выступит певицы российская певица норвежского происхождения Эрики Лундмоен. Световое «шоу» при этом будет самостоятельно подстраиваться под звуковое исполнение артистов.

Инсталляцию создаст студия Radugadesign. Она работает с пространством, архитектурой, светом и звуком. Именно эта студия была первой компанией из России, кто делал световые шоу для мероприятий NHL и NBA в США, и первой представила видеопроекцию на Северном полюсе.

Название казанской работы – B#fffff. Она будет связана с темой очищения энергии места, которое принято проводить при заселении в новое пространство во многих культурах. Через активное присутствие белого цвета B#fffff обнуляет среду. Буква «B» названии отсылает к слову buildings (здания), а «#fffff» означает белый цвет в шестнадцатеричной кодировке.

Представление пройдет 7 сентября и начнется в 19 часов вечера.

Работы студии Radugadesign