Фестиваль НУР откроется мультимедийным перформансом в Казанском цирке

28 мая в Казани стартует шестой фестиваль медиаискусства НУР. Открытие программы состоится на арене Казанского государственного цирка с мультимедийным перформансом «Realtime / В реальном времени».

Полуторачасовая постановка исследует нового человека в мире, где граница между физическим и цифровым исчезла. Перформанс проходит в режиме реального времени: каждое движение артиста становится сигналом, каждая мысль – действием.

Цифровое пространство на сцене воплотит инсталляция РАХ от международной студии СЕТАП, управляемая вручную медиахудожниками. На нее будут влиять 30 перформеров под руководством казанского хореографа и основателя фестиваля Hip Hop Kazan Марата Казиханова. Музыкальное сопровождение создаст электроакустическое трио Index III.

«В поле российского и мирового медиаарта команда “СЕТАП” известна коллаборациями с крупнейшими музыкантами и фестивалями. Студия филигранно управляет сценическим дизайном в режиме реального времени и является в этом деле одной из лучших», – рассказал режиссер постановки, куратор фестиваля НУР и СЕО студии formate Рашид Османов.

Османов добавил, что вместе с Казихановым они создадут «полноценную лабораторию по коллективному телу», финальным показом которой станет открывающий перформанс.

Фестиваль НУР проводится с 2021 года и погружает Казань в «Новую Уникальную Реальность». В 2026 году мероприятие пройдет с 28 по 31 мая, охватит более 10 пространств, включая объекты ЮНЕСКО, и предложит инсталляции, маппинг-шоу, музыкальные и образовательные программы.