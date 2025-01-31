Фестиваль НУР объявил прием заявок от художников на пятый фестиваль

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Организаторы международного фестиваля медиаискусства НУР объявили открытый прием заявок на свой пятый фестиваль. Очередное событие, напомним, пройдет в мае.

В нынешнем году заявки будут приниматься по четырем направлениям: инсталляции, стейдж-дизайн ночи электронной музыки ТОН (вечеринка, завершающая фестиваль), маппинг (проекционное шоу на конструациях или зданиях), аудиовизуальный-перформанс (шоу, построенное на взаимодействии визуального и звукового контента посредством технологий).

В рамках заявкок для раздела «инсталляции» художникам предстоит ознакомиться с предоставленными фестивалем локациями и разработать мультимедийные инсталляции с учетом архитектуры, культурно-исторического контекста и технических особенностей этих мест.

В разделе «Стейдж-дизайн» команда фестиваля предлагает участникам продумать сценический дизайн музыкального события в рамках заданного пространства. Для участия в разделах «Маппинг» и «AV-перформанс» достаточно поделиться личной информацией и продемонстрировать лучший опыт в заданных направлениях.

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Организаторы подчеркинвают, что подать заявку для участия могут жители любых стран. Ограничений выборе направлений и количестве заявок нет: каждый участник open call может представить как одну работу в конкретном направлении, так и несколько в разных. Подача заявки не гарантирует участие в фестивале.

Заявки будут приниматься через онлайн-форму, размещенную на сайте фестиваля до 20 февраля включительно.

Напомним, фестиваль НУР состоится в Казани с 22 по 25 мая.