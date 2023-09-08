Фестиваль «Новый сезон» открыла премьера якутского фильма «ЭТ»

На курорте Роза Хутор во второй раз 7 сентября 2023 года стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Фильмом открытия стал новый киноальманах якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова «ЭТ» (18+), представленный на фестиваль видеосервисом «Ростелекома» Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Новая картина — продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров «ЫТ». Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды. Здесь собрано шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына. Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось бы героям этих историй.

Фильм на фестивале представили режиссеры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов, директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим, продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина. Производством картины занимаются компании «Сайдам Барыл», «Синет Спарк» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса «Ростелекома» Wink.

«Сегодня совершенно точно можно говорить о феномене якутского кино. Поначалу казалось, что это специфическое и нишевое кино на узкую аудиторию, но с каждым годом феномен набирал и продолжает набирать обороты. Мы видим это по тому, как смотрят якутское кино в нашем видеосервисе. Нам в Wink важно показывать истории, в которых есть какая-то правда жизни, трушность, когда каждый зритель может почувствовать себя на месте героя. Бурнашёву и Давыдову удалось создать именно такое кино», — отметил один из продюсеров ленты и директор по контенту Wink Александр Косарим. Он также предостерег всех, кто будет участвовать в голосовании, от неправильных оценок, так как в группе поддержки фильма — настоящие шаманы.

«Новый сезон» — фестиваль онлайн-кинотеатров, учредителями которого выступают крупнейшие российские платформы. На фестивале они представляют свои главные сериальные и кинопремьеры сезона 2023-2024 годов. Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы в приложении фестиваля.

Ведущим церемонии открытия фестиваля стал актер Юрий Стоянов, а среди ее гостей были известные актеры, режиссеры и продюсеры. Реклама. ПАО «Ростелеком»