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Фестиваль новой этнической культуры «Итиль» пройдет в парке Горького
Двенадцатого августа в третий раз состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие впервые пройдет в парке имени Горького. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
«Фестиваль направлен на переосмысление старинных народных традиций, культурных особенностей и поиск современного звучания фольклорных мотивов. Главной точкой притяжения станет концертная площадка. Сейчас завершается работа над составлением программы и выступлением артистов. Имена хедлайнеров пока держим в секрете», — отметила докладчица.
Летом в Казани пройдет еще несколько крупных событий в рамках Года национальных культур и традиций. Просветительский проект «Древо жизни» будет проводиться на территории Казани во второй раз: событие 5 июля будет посвящено башкирской культуре, 19 июля — русской культуре, 2 августа — татарской.
Позднее, 22 августа, состоится итоговое мероприятие «Созвездие народов» просветительского проекта «Древо жизни». «В парке имени Горького соберутся представители семи коренных народов Татарстана. Гости праздника смогут увидеть все культурное многообразие Поволжского региона», — отметила Сагитова.
Кроме того, с 15 июня стартовал третий летний сезон проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт». В этом году все мастер-классы будут проходить на набережной озера Кабан — каждый четверг в 18.00. В течение всего лета всех желающих будут бесплатно обучать видам татарского танца. Мастер-классы проходят на татарском языке.
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