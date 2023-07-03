Фестиваль новой этнической культуры «Итиль» пройдет в парке Горького

Двенадцатого августа в третий раз состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие впервые пройдет в парке имени Горького. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«Фестиваль направлен на переосмысление старинных народных традиций, культурных особенностей и поиск современного звучания фольклорных мотивов. Главной точкой притяжения станет концертная площадка. Сейчас завершается работа над составлением программы и выступлением артистов. Имена хедлайнеров пока держим в секрете», — отметила докладчица.

Летом в Казани пройдет еще несколько крупных событий в рамках Года национальных культур и традиций. Просветительский проект «Древо жизни» будет проводиться на территории Казани во второй раз: событие 5 июля будет посвящено башкирской культуре, 19 июля — русской культуре, 2 августа — татарской.

Фото: скриншот трансляции с делового понедельника в мэрии Казани.

Позднее, 22 августа, состоится итоговое мероприятие «Созвездие народов» просветительского проекта «Древо жизни». «В парке имени Горького соберутся представители семи коренных народов Татарстана. Гости праздника смогут увидеть все культурное многообразие Поволжского региона», — отметила Сагитова.

Кроме того, с 15 июня стартовал третий летний сезон проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт». В этом году все мастер-классы будут проходить на набережной озера Кабан — каждый четверг в 18.00. В течение всего лета всех желающих будут бесплатно обучать видам татарского танца. Мастер-классы проходят на татарском языке.