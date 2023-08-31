Фестиваль «Наше время — Безнең заман» подарил праздничный концерт ко Дню республики

Лауреаты и победители ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» подарили праздничный гала-концерт ко Дню республики. Он прошел вчера в Казани на площади перед театром имени Галиаскара Камала.

В концерте приняли участие около 300 участников фестивального движения — работников крупных промышленных предприятий, а также бюджетных организаций и учреждений РТ. Зрителей порадовали своими выступлениями коллективы ГБУ «Безопасность дорожного движения», исполнители из «КАМАЗа», «Аммония», «Татэнерго», Казанского авиационного завода им.Горбунова, Казанского государственного казенного порохового завода и другие.

«Наша молодежь, наши коллективы – самое ценное, что у нас есть», – отметил на церемонии открытия гала-концерта вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики, председатель Оргкомитета фестиваля Олег Коробченко.

По словам министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова, выступления творческих коллективов предприятий и организаций РТ стали доброй традицией в День республики.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов отметил, что за годы проведения «Наше время — Безнең заман» стал не только культурным брендом Татарстана, но и проектом, который помог объединить коллективы предприятий и сделал культуру неотъемлемой частью жизни рабочего человека.

В этом году программа праздника была посвящена тематике Года национальных культур и традиций в РТ, объявленного в 2023 году Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба фестиваля. Зрители увидели порядка 40 красочных и ярких номеров в различных фестивальных номинациях – «Вокал», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и «Минута славы». На сцене развернулось многонациональное красочное действо: чувашские, марийские, цыганские, румынские, болгарские, азербайджанские, крымско-татарские, русские номера сменяли друг друга. В финале прозвучала композиция «Мин яратам сине Татарстан».

В этом году «Наше время — Безнең заман» проводится 11-й раз.

В настоящее время проходит заявочная кампания XI фестиваля, которая продлится до 25 сентября. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля bzzm.ru. Зональные этапы «Безнең заман» традиционно пройдут в Набережных Челнах (6-7 октября), Альметьевске (13-14 октября) и Казани (20-21 октября).

Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля. Он запланирован на 17-18 ноября в Казани. Гала-концерт состоится в КРК «Пирамиде» 20 ноября.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году. Он проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. В минувшем сезоне в нем приняли участие 185 предприятий, организаций и учреждений, а свои таланты продемонстрировали более 1600 участников.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Наше время — Безнең заман»