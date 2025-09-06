Фестиваль народной культуры «Знаковое место» прошел в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории Казанского Кремля во дворе Присутственных мест прошел фестиваль народной культуры «Знаковое место».

Фестиваль проводится с 2021 года, его история началась с Тобольска, а в Татарстане фестиваль состоялся в 2023 году в Нижнекамске. Уникальность «Знакового места» заключается в сочетании традиций и современного подхода.

«Здесь культура становится не только объектом изучения, но и средой для диалога, творчества и участия. Участие в фестивале позволяет открыть новые грани русской культуры, получить практический опыт в мастерских, почувствовать связь поколений, расширить круг общения и взглянуть на традиции через призму актуальных форм», – рассказала об идее фестиваля руководитель и автор Анастасия Диброва.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На этот раз фестиваль прошел при поддержке компании СИБУР, арт-студии RASKRASIMVSЕ и музея-заповедника Казанский Кремль.

В церемонии открытия приняли участие руководитель службы по связям с государственными органами «СИБУР» по Республике Татарстан Станислав Мартыненко, директор Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль Ильнур Рахимов, а также руководитель фестиваля «Знаковое место» Анастасия Диброва.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель службы по связям СИБУРа в своем выступлении отметил, что нефтехимическая компания поддерживает этнокультурный фестиваль неспроста.

«Крупнейшая в нашей стране нефтехимическая компания поддерживает такие проекты социальные, зачем нам это нужно? Для того, чтобы жителям было комфортно, интересно, чтобы повышать уровень культуры. И для того, чтобы мы все были ближе друг к другу. Спасибо большое нашим надежным партнерам, Казанскому Кремлю, за это пространство, за площадку», – подчеркнул Мартыненко.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На площадке фестиваля гости могли поучаствовать в мастер-классах по росписи кокошников, созданию мозаичной подставки, росписи сумки и деревянных ложек в славянском стиле. Также они могли попробовать сплести венок из сухоцветов, браслеты, создать брелоки, свечи из вощины, кошельки-монетницы в татарском стиле, расписать платок с татарским орнаментом. Помимо этого, на пространстве фестиваля действовала ярмарка с вещами и украшениями ручной работы, зона дегустации татарских чаев и раскрасок кубов.

На главной сцене фестиваля выступили фольклорные ансамбли «Зарница», «Байрам», «Каравон» и «Раздолье». Все участники выступали в народных костюмах разных регионов России.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас сегодня также проходит конкурс народных костюмов, и наши гости фестиваля пришли в костюмах, сами их создавали, подбирали. Часто гости, которые участвуют в конкурсе народных костюмов, выбирают именно костюмы своих национальностей, своих регионов, если они откуда-то приехали, и это очень здорово, это создает такое культурное многообразие», – рассказала Диброва.

Горожане и гости столицы Татарстана смогли посетить и лектории, развернувшиеся рядом со сценой фестиваля. Так, посетители познакомились с историей музыки тюркских народов, которую представил музыкант Айдар Абдрахимов, узнали о создании и истории славянских кукол при помощи хранителя музейных предметов Этнографического музея КФУ Полины Булатовой, происхождении головных уборов Казанской губернии от историка КФУ Елены Гущиной и послушали лекцию от филолога КФУ Игоря Гурьянова о старинных сказках Руси.

В конце фестиваля прозвучали песни самарского фолк-трио TARAXACUM и казанской певицы Дышать.