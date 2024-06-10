Фестиваль на День молодежи в Казани обойдется в 8 млн рублей

Проведение Всероссийского Дня молодежи в Казани будет стоить почти 8 млн рублей. Из федерального бюджета выделят почти 6,5 млн рублей, остальное – из бюджета Татарстана. Соответствующая информация опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.

Праздник будет проходить в формате фестиваля, состоящего из образовательной программы, танцевальных соревнований, волейбольного турнира, кибер турнира, турнира по настольному теннису. В событии поучаствуют молодые предприниматели, организуют партнерские зоны.

Еще запланированы развлекательная программа и концерт. Хедлайнером должна стать звезда российской эстрады – певец, певица или группа. Выступление должно продлится как минимум 40 минут.

День молодежи пройдет 29 июня в казанском экстрим-парке «Урам». Последние новости о фестивале публикуются в телеграм-канале. Ожидается, что гостями фестиваля станут как минимум 50 тыс. человек.