Фестиваль мусульманского кино подписал соглашения о сотрудничестве с двумя кинофорумами

Организаторы Казанского международного фестиваля мусульманского кино подписали соглашения о сотрудничестве с кинофорумами «Литература и кино» (Москва) и «Влюбленные в искусство» (Санкт-Петербург).

«Эти соглашения открывают перед нами новые возможности. Благодаря им мы можем обмениваться друг между другом фестивальными программами, фильмами, работать над совместными проектами», — отметили в пресс-службе казанского кинофестиваля.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент организаторы КМФМК подписали 16 документов о сотрудничестве. Подписание проходило на полях регионального кинорынка.