Казанский фестиваль подписал соглашение о сотрудничестве с Фестивалем в Аль-Айн

Дирекция Казанского международного фестиваля мусульманского кино подписала соглашение о сотрудничестве с Фестивалем в Аль-Айн (ОАЭ, Абу-Даби). Соглашение дает возможность обмениваться фестивальными программами, фильмами, работать над совместными проектами.

«Я очень рад, что дирекция Казанского кинофестиваля предложила нам сотрудничество, так как, несмотря на его внешнюю простоту, у него есть своя душа, свои особенности, свой характер. Наш фестиваль также уникален в своем роде, и я уверен, что общими усилиями, благодаря возможности обмениваться фильмами, мнением, нам удастся развить кинопроизводство обеих стран», — подчеркнул директор фестиваля в Аль-Айн Амер Салмен.

Для КМФМК это уже 17-е соглашение о сотрудничестве, заключенное с другими кинофорумами. Как заметила исполнительный директор Казанского кинофестиваля Миляуша Айтуганова, налаживание сотрудничества с ОАЭ в этом году неслучайно.

«Татарстан планирует снимать с ОАЭ совместные фильмы. Переговоры об этом состоятся позже», — заявила она.

По ее словам, на одной из встреч с жюри сюжет для совместного фильма предложила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Для заключения соглашения было подготовлено два экземпляра документа. После церемонии Амер Салмен вручил Миляуше Айтугановой фирменную статуэтку кинофестиваля в ОАЭ.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Фото предоставлены пресс-службой Казанского кинофестиваля.