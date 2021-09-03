Фестиваль мусульманского кино в Казани откроется фильмом «Дни и века Чингиза Айтматова»

Дни XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино откроют документальной кинолентой «Дни и века Чингиза Айтматова», посвященной известному писателю и общественному деятелю. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Такое решение приняли члены отборочной комиссии. Я сначала была против документального фильма: все-таки на открытии должна быть игровая картина. Но этот фильм отлично вписался в концепцию фестиваля», – призналась Айтуганова.

Она отметила, что картина имеет планетарный характер, так как сама фигура Чингиза Айтматова именно такая.

«Он не просто сын киргизского народа. Это человек, который мыслил масштабно. Картина действительно достойна внимания. Стоит только начать смотреть – и невозможно оторваться. Потому что сам Чингиз Айтматов – очень харизматичный человек, он держит экран. И на протяжении всего фильма хочется узнать больше о том, как он мыслит», – поделилась Айтуганова.

Темой фильма стал вопрос, который в 1986 году на Иссык-Кульском форуме поднял Чингиз Айтматов, говоря «об ответственности ведущих политиков, деятелей науки и культуры за судьбоносные процессы, происходящие в мире, об установлении диалога между Востоком и Западом».

Интересно, что Чингиз Айтматов творил на своем родном языке, а переводы его работ облетели весь мир.

«Это говорит о том, что можно любить свою нацию, быть ярким представителем своего народа, сохраняя в себе все традиции, качества этой нации, но в тоже время быть открытым всему миру. В год, объявленный Годом родных языков и народного единства, это приобретает особую значимость», – резюмировала директор «Татаркино».

Фильм-открытие будет представлен 5 сентября в кинотеатре «Мир».