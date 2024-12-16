Фестиваль моржей и ретродискотека: как провести новогодние каникулы в Казани

В новогодние каникулы в общественных пространствах Казани запланировали разные активности для местных жителей. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова. Всего в эти дни проведут более 106 мероприятий.

1 января в парке «Крылья Советов» казанцев ждут на ретродискотеку. Программа вечера будет посвящена советскому кинематографу.

В шести парках города 2, 3 и 4 января пройдут выступления уличного театра из Санкт-Петербурга «Вокруг». Он представит шоу об удивительных и смешных инопланетных астронавтах, прилетевших на Землю на большом космическом корабле.

5 января в Лядском саду впервые проведут вечер музыки «Октава» в зимнем формате. Хедлайнером концерта станет московская группа «Артемьев». Там же откроется зимняя выставка из сказочных артефактов, застывших во льду. На каждой из инсталляций разместят QR-код, перейдя по которому можно будет послушать сказки о зиме.

8 января в саду Рыбака пройдет «Фестиваль незабытых дел». Он объединит в себе обязательные зимние активности, которые нужно успеть сделать до конца каникул: турнир по снежкам, зимний футбол в валенках, прогулки по лесу и другие. В этот же день музыкальная группа «Атмосфера» исполнит для казанцев любимые новогодние композиции.

«Большая часть событий зимней программы проходит с участием парковых сообществ и для них. Этой зимой, например, мы впервые проведем серию орнитологических прогулок, которые позволят познакомиться с пернатыми обитателями парков поближе», – отметила Латыпова.

6 января на озере Комсомольское в Дербышках пройдет ежегодный праздник закаливания для местного сообщества моржей. Присоединиться к показательному заплыву участников и согреться в бане-бочке смогут все желающие.

Сообщества также объединятся на зимней городской лаборатории «Горожанин-ученый», где с 3 по 7 января пройдет серия экопросветительских занятий, в том числе экскурсия на катере с воздушной подушкой и праздник снежных фонарей.

Впервые в городе организуют детскую лабораторию «С Нового года начну» в парке «Елмай», где подростки смогут познакомиться с городскими институциями и изучить такие направления, как творчество, медиа и коммуникация, архитектурный дизайн, экология и дипломатия.

Кроме того, в январские каникулы на обновленной территории Голубых озер можно будет принять участие в экологических мастер-классах по изготовлению новогодних украшений из вторсырья, декорированию стеклянных менажниц, созданию свечей. На набережной Казанки запланированы экомастер-классы по сортировке отходов и созданию брелков из переработанных материалов. Мастерская в парке у ЖК «Салват Купере» этой зимой будет работать как открытый коворкинг, где можно провести время за игрой в шахматы, чтением книг и настольными играми.

Для любителей активного отдыха организуют катки на Черном озере, в Сквере 100-летия строительной отрасли РТ, на территории Парка Победы. Покататься на лыжах можно будет в Горкинско-ометьевском лесу и Парке Победы. Оборудованная горка с возможностью проката тюбингов появится на территории парка у театра кукол «Экият».