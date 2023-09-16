Более 400 театральных деятелей собрал фестиваль «Артмиграция – Казань»

В работе Всероссийского фестиваля-форума молодой режиссуры «Артмиграция-Казань» примут участие 10 молодых режиссеров из региональных театров и более 400 деятелей театра — актеров, хореографов, а также критиков и консультантов проекта. Событие пройдет в столице Татарстана с 15 по 24 сентября. Об этом сообщил «Татар-информу» арт-директор фестиваля, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой.

Зрители увидят работы молодых режиссеров из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Краснодара, Кирова, Перми, Новосибирска, Томска, Красноярска и Казани.

Спикер рассказал, что идея фестиваля возникла осенью 2013 году. Тогда по инициативе Союза театральных деятелей России впервые в столицу были привезены спектакли молодых режиссеров, работающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы приняли решение создать фестиваль для того, чтобы молодые режиссёры не оставились в столичных театрах, пробовали себя в региональных спектаклях. Задача проекта показать, что яркая и насыщенная культурная жизнь находится за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и она вполне может конкурировать со столичными театрами», — рассказал Дмитрий Мозговой.

Он отметил, что в этом году Казань стала площадкой для проведения масштабного события неслучайно. В предыдущие годы в других городах казанские театры с успехом представили спектакли «Бал.Бесы» и Sak-Sok.

«Республика Татарстан оставила одни из самых ярких впечатлений на площадках фестиваля в Екатеринбурге. Сейчас нам важно показать казанцам палитру молодежного театрального движения, примеры поисково-экспериментального театра, современной пьесы и классики», – добавил арт-директор события.

Спектакли будут проходить в Театре драмы и комедии имени К. Тинчурина, Академическом театре имени Г. Камала, ТЮЗ имени Г.Кариева, Казанском ТЮЗ, Дом актера имени М. Салимжанова, Филармонии имени Г. Тукая и на театральной площадке MOÑ.

Фестиваль традиционно состоит из лекций и мастер-классов от ведущих российских деятелей театра, тренингов и практикумов, экскурсий и презентаций, концертов и встреч с мастерами. Для гостей и жителей Казани в эти дни будет организована образовательная программа. Участники проведут лекцию «Лаборатория – детям» в формате интервью со зрителями, актерский тренинг от Нурбека Батуллы и аудиоспектакль «Ночной трамвай», в котором зрители отправятся в путешествие по ночной старой и новой Казани в травмае №5.

«Приедут опытные режиссёры, которые будут заниматься с актёрами современными танцами. Нам важно понять особенность Татарстана, поэтому будет организована поездка в Свияжск, мы покажем гостям национальный калорит, жизнь в татарских деревнях», — резюмировал он.