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Фестиваль «Милли мультфест» продлевает сроки приема заявок
Организаторы республиканского кинофестиваля «Милли мультфест» заявили о возможности продлить сроки приема заявок в связи с большим числом желающих принять участие в фестивале.
«Прием заявок хотели закончить 15 октября. Но если кто-то не успевает, мы готовы продлить, потому что желающие еще есть», – пояснила на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель фестиваля, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
«В прошлом году мы получили 465 заявок. Это значит, что в фестивале принимали участие около 4 тысяч человек. Эти сферы очень популярные, могут стать для детей основой для выбора профессии», – сказала Айтуганова.
Работы принимаются в двух номинациях: анимационные фильмы на татарском языке и короткометражные фильмы на татарском языке. Возраст участников - 7-17 лет. Работы могут быть в различных техниках - пластилин, бумажная анимация, рисованная и анимация в 3D-графике.
Темы - верность традициям, устное народное творчество и социально значимые анимационные фильмы.
Торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей запланировано на 26 ноября. Церемония пройдет в кинотеатре «Мир» в Казани.
Кинофестиваль «Милли мультфест» проводится при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.
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