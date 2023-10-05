Фестиваль «Милли мультфест» продлевает сроки приема заявок

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Организаторы республиканского кинофестиваля «Милли мультфест» заявили о возможности продлить сроки приема заявок в связи с большим числом желающих принять участие в фестивале.

«Прием заявок хотели закончить 15 октября. Но если кто-то не успевает, мы готовы продлить, потому что желающие еще есть», – пояснила на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель фестиваля, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«В прошлом году мы получили 465 заявок. Это значит, что в фестивале принимали участие около 4 тысяч человек. Эти сферы очень популярные, могут стать для детей основой для выбора профессии», – сказала Айтуганова.

Работы принимаются в двух номинациях: анимационные фильмы на татарском языке и короткометражные фильмы на татарском языке. Возраст участников - 7-17 лет. Работы могут быть в различных техниках - пластилин, бумажная анимация, рисованная и анимация в 3D-графике.

Темы - верность традициям, устное народное творчество и социально значимые анимационные фильмы.

Торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей запланировано на 26 ноября. Церемония пройдет в кинотеатре «Мир» в Казани.

Кинофестиваль «Милли мультфест» проводится при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.