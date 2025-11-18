Фестиваль «Мелиховская весна» представил четыре версии «Чайки» Чехова

В 2025 году отмечается 130-летие со дня создания знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка». В честь этой даты прошел ХХV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», посвященный бессмертному произведению писателя, о котором пишет «Радио 1».

В рамках фестиваля зрители увидели четыре уникальных постановки этой пьесы, что подтверждает ее неиссякаемый творческий потенциал.

Интересно, что за время существования фестиваля «Чайку» ставили уже более 40 раз. При этом, сам Чехов скромно называл пьесу «не ахти», а себя «неважным драматургом». Несмотря на провал премьеры в 1896 году, постановка в Московском Художественном театре спустя два года сделала «Чайку» культовым спектаклем, открыв новую эпоху в мировой драматургии.

Сегодня, спустя 130 лет, «Чайка» остается одной из самых популярных пьес в мировом репертуаре – она занимает второе место по количеству постановок после Шекспира. Главная сила «Чайки» – ее вневременная тематика: поиск смысла жизни, внутренняя борьба и сложности человеческих отношений, до сих пор продолжают находить отклик у зрителей по всему миру.