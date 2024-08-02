Фестиваль медиаискусства НУР вернется в Казань на один день

Фото: пресс-служба НУР

Международный фестиваль медиаискусства НУР объявил о новом мероприятии под своей эгидой. 10 августа НУР в коллаборации с казанским кампусом «Школа 21», специализирующимся на обучении IT специалистов, проведёт мультиформатный ивент.

Днем с 14:00 до 19:00 на одной из площадок будет проходить образовательная программа. Здесь технические специалисты в области медиаискусства покажут, как использовать программный код, алгоритмы и цифровые инструменты для создания аудиовизуальных работ.

В соседней локации в это время будет проходить выставка видеоарта Hard to Swallow Pills 2.1

Экспозиция состоит из 13 произведений от одиннадцати художников. Новая серия работ исследует, как программный код, алгоритмы и нейросети воспринимают человека и насколько глубоко они могут проникнуть в его сущность: обладают ли технологии своим собственным взглядом или лишь интерпретируют наборы пикселей в три числа, обозначающие количество красного, зеленого и синего по цветовой модели RGB.

Фото: пресс-служба фестиваля «НУР»

Завершит мероприятие музыкальная программа. Казанский саунд-дизайнер, композитор театра и кино, а также нескольких инсталляций фестиваля НУР Йусуф Бикчантаев будет выступать на сцене с электронным этно-электронным лайв-сетом. В сообщении пресс-службы НУРа отмечается, что Бикчинтаев будет импровизировать на сцене вместе с мультиинструменталистом, композитором и саунд-дизайнером Айдаром Габдрахимовым.

«Гости станут свидетелями, как свободно восточные струнные и ударные инструменты соединяются с электронной музыкой, образуя завораживающее полотно звука», – говорится в сообщении.

НУР- ежегодный международный фестиваль медиаискусства, впервые организованный осенью 2021 года. С тех пор в Казани прошло уже четыре фестиваля. Следующий назначен на 2025 год.