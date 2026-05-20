Фестиваль медиаискусства НУР откроет мейн спот в казанском парке «УРАМ»

В этом году у фестиваля медиаискусства НУР впервые появится мейн спот – главная точка притяжения гостей и участников. Она откроется на территории экстрим-парка «УРАМ» в Казани, сообщают организаторы мероприятия.

«Здесь с 29 по 31 мая одновременно будут работать масштабные инсталляции, образовательная программа, выставка видеоарта, музыкальная сцена, уличные активности, зоны с мастер-классами, фудкорт и бренд-зоны», – говорится в сообщении.

При входе в крытом парке откроется информационный центр фестиваля, где можно будет активировать билет и получить карту всех событий НУРа.

Главной частью программы станут три инсталляции. Так, на улице установят IN(FORMA) высотой с пятиэтажный дом – огромный куб из строительных лесов станет метафорой медиапространства, где из хаотичных информационных сигналов появляется цельная картина мира.

В эйр-зоне расположат кинетическую инсталляцию CYCLES N2 испанского художника SpY – одного из ключевых авторов современного паблик-арта. Среди фанерного моря 15 колец, синхронизированных со светом, будут создавать непрерывно меняющиеся визуальные паттерны. Посетители смогут перемещаться внутри.

В бетонном боуле можно будет увидеть работу коллектива ТУНДРА – THE DOT. Подвешенная многогранная сфера станет источником света и звука, а расходящиеся во все стороны лучи будут менять восприятие пространства и его акустику.

Днем в лектории мейн спота будет работать образовательная программа. На бесплатных лекциях и дискуссиях обсудят роль медиаискусства на пересечении технологий, театра, музыки, науки и цифровой культуры. Участниками станут режиссер Дмитрий Волкострелов, художница Dasha Plesen, диджитал-художник Nidgus, робохореограф Дмитрий Масаидов, представители студии THE SWAY и другие.

Ежедневно с 17 до 22 часов в лектории будет проходить бесплатная выставка видеоарта «Несладкая пилюля от интеллектуальной дремоты» для посетителей в возрасте от 18 лет.

На фудкорте будут работать поп-апы гастропроектов. Кроме того, 29 мая в 19.30 начнется фестивальный забег по части инсталляций с финишем у Спасской башни Казанского кремля.

Возле крытого парка с 29 по 31 мая с 12 до 22 часов будет работать книжная зона с подборкой литературы о современном искусстве и новых медиа, а также пространства свободной игры в шахматы и настольный теннис.

Арт-резиденция «Реактор» подготовит серию бесплатных открытых мастерских. Гости смогут собрать линогравюрную композицию в стиле фестиваля и принять участие в создании общего фестивального ковра в технике тафтинга 29 – 31 мая, а также освоить глитч-шитье по фотографии, посетить мастер-класс по постерингу и созданию авторских стикеров 31 мая.

Сообщество экстрим-парка «УРАМ» организует бесплатные мастер-классы по созданию обвесов для сумки 29 и 30 мая, мозаичному панно 29 мая, стикер-арту и тэггингу с использованием профессиональных художественных инструментов – сквизеров 30 мая.

Отдельную программу готовит Scratch DJ School. С 29 по 31 мая будут проходить диджей-сеты, лекции о клубной культуре, встречи с музыкантами и мастер-классы по созданию электронной музыки и виниловых сетов. 29 мая у школы откроется музыкальная сцена с хип-хоп, хаус и джангл-сетами артистов и специальным выступлением BubbleGum B. 31 мая состоятся открытые мастер-классы по диджеингу и скретчу для взрослых и детей.

НУР – крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства от мультимедиа студии formate. Он проходит в Казани с 2021 года.

В этом году НУР состоится с 28 по 31 мая. Программа охватит свыше 10 пространств по всей Казани, включая памятники ЮНЕСКО. Подробности о программе и билетах можно узнать на официальном сайте фестиваля.