Фестиваль малых городов в Челнах пройдет при участии Евгения Миронова и Ольги Остроумовой

XVIII Фестиваль театров малых городов России пройдет в Набережных Челнах с 2 по 9 июня. На открытие приедет художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, возглавит жюри народная артистка РФ Ольга Остроумова, сообщили в театре «Мастеровые».

Честь провести престижный театральный фестиваль выпала Набережным Челнам в 2019 году — коллектив театра «Мастеровые» со своим спектаклем «Собачье сердце» произвел на жюри неизгладимое впечатление. Автоград должен был стать фестивальной площадкой еще в 2020 году, но из-за пандемии форум отменили.

В этом году в Автограде свои работы покажут 16 творческих коллективов из Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей, а также из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.

«Мастеровые» заявились на этот раз с чеховской постановкой «Три сестры» в номинации «Спектакли большой формы».

Спектакли будут проходить на сцене «Мастеровых», татарского драматического театра имени Аяза Гилязова и Дворца культуры «КАМАЗ».

Жюри определит победителей в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы» (Гран-при), «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также будет вручен приз «Надежда». Обладатели Гран-при по традиции представят свои работы на сцене Государственного театра наций.