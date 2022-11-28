Фестиваль «ЛУЧ» в Казани объединит участников с ОВЗ из 25 регионов России

Ежегодный фестиваль «ЛУЧ – 2022. Люди, умеющие чувствовать» для людей с ограниченными возможностями пройдет 1 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Перед зрителями выступят участники из 25 регионов России, в том числе Белгородской, Волгоградской, Кировской, Московской и других областей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Фестиваль направлен на формирование активной жизненной позиции у людей с ОВЗ и предоставление возможности творческой реализации. Например, участники могут исполнить песню или станцевать, а также проявить свои умения в таких направлениях, как художественное слово, музыкально-инструментальное искусство и оригинальный жанр», - говорится в сообщении.

Проект реализуется с сентября 2020 года, а в марте этого года он получил грантовую поддержку благотворительного фонда «Татнефть» на проведение фестиваля на всероссийском уровне. В оргкомитет на заочный этап подали более 540 заявок со всей страны. Для очного этапа отобрали свыше 150 номеров, которые покажут на гала-концерте фестиваля.