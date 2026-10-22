Фестиваль «Локальный код» открылся в Казани дискуссией о ситуации в экономике

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Бизнес-фестиваль Т-Банка «Локальный код» открылся в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Первую сессию «Татарстан инвестирует в будущее» посвятили ситуации в российской и региональной экономике. Модератором выступила главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец. Она спросила у участников дискуссии, как они бы могли обозначить ситуацию в экономике прямо сейчас.

«Экономическая ситуация – это устойчивое развитие. Во-первых, потому что прирост по инвестициям имеется, прирост по ВРП имеется у республики, поэтому мы не можем не констатировать рост и развитие. Оно устойчивое, действительно, потому что небольшой прирост, но наблюдаем даже по итогам первого полугодия 2026 года», – сказала заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Мария Кривенкова.

«Теперь мы знаем, кому завидовать. Будем завидовать вам», – отреагировала Донец.

Заместитель генерального директора по развитию ИТ-проектов особой экономической зоны «Иннополис» Адель Гилазиев рассказал о том, что Иннополис – это комфортная среда для технологического предпринимательства и обкатывание инновационных решений – например, именно в этом городе тестировали роботов-доставщиков и беспилотное такси.

«У нас есть производственные технопарки как в Иннополисе, так и в индустриальном парке Лаишево. У нас есть «Иннопарк», который уже на 100% заполнен, поэтому мы запустили стройку второго технопарка – Иннопарк 2.0, который будет запущен во второй половине двадцать седьмого года», – анонсировал Гилазиев.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Заместитель генерального директора бренда «АБД» Айгуль Латыпова дала свой прогноз, как будут меняться цены на жилье в ближайшие годы.

«Есть мнение аналитиков того же ДОМ.РФ, что рост цен составит примерно 10–15% в год. При этом Казань выделяют отдельно, так как этот регион является инвестиционно привлекательным. Спрос здесь может быть выше, и рост цен может оказаться чуть выше планируемых аналитиками», – сказала она.

В сессии также участвовали основатель KazanExpress Линар Хуснуллин и руководитель направления исламского банкинга департамента комплаенс Т-банка Кирилл Иванюга.

В программе «Локального кода» заявлено еще три дискуссии с участием нескольких десятков спикеров – от экономистов и представителей институтов развития до основателей стартапов, рестораторов, дизайнеров и архитекторов.

После деловой программы выступит дуэт ILGIZ × MALSI MUSIC, объединивший живой вокал с электронной татарской музыкой.

Фестиваль стал частью федеральной экспедиции «Локальный код», посвященной предпринимательству в регионах. До Казани встречи проекта прошли во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. По данным организаторов, их участниками стали более 7 тыс. предпринимателей. Следующим городом экспедиции станет Краснодар.