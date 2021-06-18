Фестиваль «Летние вечера в Елабуге» соберет 200 музыкантов под открытым небом

С 15 по 18 июля состоится Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» в формате open-air. За четыре дня на сцене выступят около 200 музыкантов из Бельгии, Голландии, Франции, Израиля и России.

«Фестиваль состоится в третий раз. В 2020 году он не проводился из-за пандемии коронавируса», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского района.

Худрук проекта — заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский. В этом году фестиваль состоится при участии виолончелиста Александра Князева, пианиста и джазового импровизатора Олега Аккуратова, пианиста Юрия Мартынова.

«Планируется, что в фестивале примет участие народный артист РСФСР Сергей Шакуров», — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

На сцену поднимутся и музыкальные коллективы — брюссельский Tango Quartet под руководством Майкла Гутмана, ансамбль Crystal Trio (руководитель — Игорь Скляров), камерный оркестр La Primavera и маэстро Рустем Абязов, камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов, камерный хор Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» Ильи Дербилова, трио Horizons (руководитель — Михаил Шумаков), ансамбль старинной музыки «Мадригал» под руководством Александра Суетина, ансамбль старинной казачьей песни «Вольница» — Андрея Давыдова.

«Впервые на сцену выйдут 17 юных музыкантов — лауреаты многочисленных всероссийских и международных музыкальных конкурсов», — поделились «фишкой» нынешнего года организаторы.

«Летние вечера в Елабуге» — это беспрецедентное в Татарстане событие, отличающееся от других музыкальных проектов необычным форматом open-air. Он предполагает свободное бесплатное посещение концертных программ и гармоничное единение с природой. Проходя в самом центре исторической части Елабуги — на Шишкинских прудах — фестиваль дарит яркие и незабываемые впечатления и оставляет в памяти волнующие эмоции от потрясающей природной акустики и профессионального звука», — отметил источник агентства.