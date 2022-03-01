Фестиваль L’arte del arco в Татарстане пройдет без участия зарубежных солистов

Музыканты из Бельгии, Франции и Венгрии, заявленные в программе фестиваля L’arte del arco, не смогут стать участниками X международного проекта. Музыканты выразили надежду, что смогут наверстать упущенную возможность в будущем.

Оркестр La Primavera вынужден изменить программу юбилейного фестиваля. По словам художественного руководителя оркестра и фестиваля Рустема Абязова, на места солистов уже найдена полноценная замена.

Планируется, что в юбилейном фестивале примут участие скрипач Александр Тростянский, альтисты Павел Романенко и Сергей Полтавский. Также фестивальные дни украсят виолончелист Петр Кондрашин и оркестр Pratum Integrum (Москва), заявленные в программе изначально.

«Это прекрасные музыканты. Кого-то наша публика давно знает и любит, чьи-то имена она откроет впервые. Будут и обещанные музыкальные премьеры, и премьеры дуэтов. Нам уже не привыкать к внезапно меняющимся обстоятельствам», — подчеркнул Абязов.

В рамках проекта будет проведено пять концертов. Они пройдут в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Солисты дадут бесплатные мастер-классы для воспитанников детских музыкальных школ Казани, которые пройдут на базе оркестра.