Фестиваль L’arte del arco открылся в Казани выступлениями всемирно известных скрипачей

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялось торжественное открытие XIV Международного фестиваля L’arte del arco.

Концерты фестиваля в этом году традиционно пройдут в Казани и Набережных Челнах, а также впервые – в Бугульме. Музыкальная программа пройдет с 13 по 23 марта

Художественным руководителем фестиваля стал скрипач и дирижер, руководитель оркестра «La Primavera» Рустем Абязов. Он подчеркнул, что главная задача фестиваля – показать слушателю выдающихся исполнителей на струнно-смычковых инструментах.

«Мы создали фестиваль, который знакомит казанцев и любителей музыки из других городов – Набережных Челнов, Нижнекамска, а в этом году впервые и Бугульмы – с ведущими солистами в сфере струнно‑смычкового искусства. В разные годы к нам приезжали настоящие легенды, и нынешний фестиваль не исключение», – рассказал Рустем Абязов.

Он также отметил, что приглашенные музыканты проводят бесплатные мастер‑классы для учащихся музыкальных учебных заведений Казани.

Первую программу фестиваля представили выдающиеся приглашенные солисты – скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан) и скрипач Александр Кострикин (Китай).

«На этот фестиваль я привез произведение Макса Рихтера – американского композитора, который создал собственное видение перекомпозированной версии Вивальди. Мы также провели мастер‑классы. Хочу отметить высокий уровень учащихся местной консерватории», – сказал Александр Кострикин.

«Я приехала в Казань после большого перерыва, и мне очень приятно вновь оказаться здесь. Особенно радостно, что мы с Рустемом Абязовым, с которым учились вместе в Московской консерватории, встретились спустя столько лет. Благодарю его за приглашение», – поделилась Айман Мусахаджаева.

В последующие дни публику ожидает серия выступлений музыкантов из разных стран, представляющих разнообразные исполнительские школы и творческие направления. Подробная программа фестиваля размещена на официальном сайте оркестра.