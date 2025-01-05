Фестиваль «Кукморские валенки» стартует сегодня

Фото: Минкульт РТ

Сегодня, 5 января, в 10:00 на Комсомольской площади Кукмора состоится торжественное открытие десятого всероссийского фестиваля-ярмарки народного творчества «Кукморские валенки». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В программе фестиваля – творческие и спортивные соревнования среди команд-участников (в том числе — конкурс на самую лучшую ростовую куклу в виде валенка), ярмарка валенок, изделий ручной работы и сувениров местного производства. На главной сцене мероприятия будет организован концерт. Перед жителями Кукмора выступят заслуженная артистка РТ Марина Карпова, артист татарской эстрады Марат Яруллин и фолк-группа ZAKARIA.

Участниками фестиваля станут восемь команд. Они будут представлять Атнинский, Балтасинский, Заинский, Кукморский, Мензелинский и Рыбно-Слободский районы РТ и соседнюю Республику Марий Эл. Также среди них окажется сборная команда Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.

Фестиваль «Кукморские валенки» проводится в целях сохранения и развития самобытности культуры и декоративно-прикладного творчества народов, проживающих на территории Татарстана, выявления лучших образцов народного творчества и поддержки существующих коллективов и народных умельцев. Его учредителями выступают Президентский фонд культурных инициатив, администрация Кукморского района РТ и Кукморский валяльно-войлочный комбинат. Проведение фестиваля «Кукморские валенки» соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.