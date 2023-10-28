Фестиваль-конкурс «Орлята учатся летать» в Казани объединил юных артистов со всей страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, в концертном зале детского центра «Экият», состоялось торжественное открытие IV Всероссийского детско-юношеского фестиваля-конкурса комсомольской и патриотической песни и художественного слова «Орлята учатся летать».

Конкурс объединил более 150 молодых участников из Казани, Набережных Челнов, Москвы, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ахтубинска, Геленджика, Воронежа и Луганской народной республики.

Праздничный вечер открыл председатель Объединения ветеранов комсомола РТ Борис Леушин. Он рассказал, что конкурс направлен на развитие у детей творческих способностей, на патриотическое воспитание посредством искусства, а также на поддержание у молодежи интереса к истории своего Отечества и любви к своей Родине.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уже четвертый раз в столице Татарстана проводится фестиваль настоящего патриотизма. В этом году он посвящен трем замечательным датам в истории нашей страны и республики — это 105 лет со дня основания ленинского комсомола, 100-летие пионерии в Татарстане и 60-летие движения студенческих отрядов. Всё направлено на построение нового общества, воспитание молодых людей, они наше будущее», — заявил Леушин.

Конкурс будет проводится в столице Татарстана с 28 по 30 октября. Юным участникам предстоит продемонстрировать жюри мастерство исполнения и сценическую культуру в пяти номинациях: «Солисты», «Вокальные ансамбли», «Хоровое пение», «Поэтическое слово» и «Вокально-инструментальные ансамбли».

Артисты заранее определились с репертуаром. Все номера должны быть посвящены патриотизму и любви к родному краю, где выросли их родители, бабушки и дедушки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не просто фестиваль красивых нарядов, искусства, музыки, но и фестиваль дружбы поколений. Старшее поколение всегда рядом с нашими детьми, они всегда готовы дать вам совет и направить. Это здорово, что существует такое движение, которое нас объединяет. Благодарим всех гостей за визит в наш Татарстан!» — поделилось своей оценкой события заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

По словам замминистра, фестиваль-конкурс даст ребятам возможность не только продемонстрировать таланты, но и обменяться опытом работы с коллективами из других городов страны.

Впервые на фестивале планируется проведение всероссийского методического семинара «Патриотическая тема в работе с детскими театральными коллективами» для преподавателей театрального искусства. В нем примут участие ведущие преподаватели учреждений художественного образования из Москвы, Казани и Ахтубинска.