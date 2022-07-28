Фестиваль колокольного звона в Елабуге соберет 75 звонарей

Елабуга готовится к проведению XV Всероссийского фестиваля колокольного звона, мероприятие успело стать доброй традицией культурной жизни исторического города. С 5 по 7 августа город наполнят звуки колокольного звона в исполнении 75 звонарей со всей России.

«Мы, звонари из Самары, участвуем в фестивале с самого основания. И хоть мы бываем в Елабуге всего лишь раз в год, для нас стали родными Шишкинские пруды, музеи города, Спасский собор с его грандиозной архитектурой, нетипичной для уездных городов, старинные дома, которые наполнены купеческим духом, поднятый со дна Камы пятитонный "утопленник", в который мы обязательно спешим позвонить к литургии», — рассказал главный звонарь Самарской митрополии, звонарь Кирилло-Мефодиевского собора, руководитель ансамбля «Самарский колокольный звон» Юрий Павлов.

Он отметил, что набор колоколов, находящийся на колокольне Спасского собора, уникален. «Звон очень мелодичный и напевный. И когда смотришь на камские просторы и на старинную Елабугу, слушая или исполняя звон, душа наполняется тёплыми, добрыми, радостными чувствами и любовью к той земле, на которой мы живём», — поделился эмоциями Павлов.

Планируется, что за дни фестиваля Елабуга примет 136 участников, среди которых помимо звонарей — 16 творческих коллективов, исполнителей духовно-патриотических песен, 10 музыкантов-мультиинструменталистов, гусляров, а также авторы уникальных инструментов из России (включая Карелию), Беларуси и Казахстана.

Свое мастерство продемонстрируют представители многих школ колокольного искусства: Самарской, Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Новосибирской и других. Впервые примут участие в фестивале звонари из Ульяновска, Пензы и Сызрани.

На протяжении всех трех дней фестиваля звонари будут работать на колокольне Спасского собора. В рамках проведения фестиваля колокольного звона там же будут проходить мастер-классы, где профессионалы поделятся своим умением с молодыми участниками. Передвижные звонницы будут установлены на Соборной площади, где пройдут три звон-концерта. Мастер-классы на плоских колоколах (билах) представит зрителям Габриэль Гайденак из Сочи. Зрители смогут не только послушать профессиональных звонарей, но и самостоятельно позвонить в колокола.

На музыкальных пятачках, расположенных на территории «Мастерового двора», выступят гусляры и музыканты-мультиинструменталисты.

Украшением фестиваля колокольного звона станет Театр-чемодан «Кружевные сказки». Авторы проекта представят русские народные сказки под гусли и свирель, используя в постановках авторские куклы. Состоятся и интерактивные игры со зрителями (сказки-шумелки) с использованием шумовых народных инструментов. Артисты проведут мастер-класс игры на гуслях для взрослых и детей, а зрителям представится возможность исполнить народные песни с ансамблем гусляров.