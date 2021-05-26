Фестиваль колокольного звона соберет в Алексеевском звонарей России и зарубежья

С 29 по 30 мая в Алексеевском районе Татарстана состоится XVIII Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Тема фестиваля станет девиз «Духовным единством Россия сильна!», сообщают организаторы.

Фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения великого князя Александра Ярославича и духовно-патриотическому опыту народов России во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В событии примут участие звонари России, Беларуси, Украины, а также авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров. Прозвучат казачьи, народные и духовные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и школ.

Стартует фестиваль в поселке Алексеевское Алексеевского района Татарстана 29 мая.

Программа масштабного события включит ярмарку-продажу изделий народных промыслов «Город мастеров», работу мастер-классов и детской площадки, а также проект «Алексеевская слобода» с военно-исторической игрой «Невская битва» и интерактивную выставку «Наша Победа!».

30 мая фестиваль «Алексеевские перезвоны» продолжится в Зилантовом монастыре Казани.

Мероприятие призвано сохранять и развивать искусство православного колокольного звона как нематериального культурного наследия России.