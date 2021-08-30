Фестиваль «Казан сөлгесе» завершился гала-концертом в День Республики Татарстан

Автор фото: Михаил Захаров

В Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри развернулся трехчасовой гала-концерт VI Международного фестиваля-конкурса «Казан сөлгесе — Казанское полотенце». Музыкальное мероприятие стало не только финальным аккордом проекта этого года, но и своеобразным поздравлением всех жителей и гостей татарстанской столицы с Днем города Казань и Республики Татарстан.

Фото: © Михаил Захаров

Около 50 номеров на выстроившейся сцене продемонстрировали лучшие коллективы и солисты проекта этого года со всей республики. Среди них — оркестр «Казан нуры», Государственный ансамбль песни и танца РТ, Госансамбль кряшен «Бермянчек», образцовый детский ансамбль танца «Мирас», народный хореографический коллектив «Юлдаш» КЦ «Сайдаш» и другие.

«Мы принимаем участие в проекте второй год с огромным удовольствием, так как фестиваль весьма интересен и проходит на высоком художественном уровне», — поделился худрук Госансамбля песни и танца РТ Айрат Хаметов.

Так как в этом году фестиваль «Казан сөлгесе — Казанское полотенце» посвящен Году родных языков и народного единства, со сцены прозвучало большое количество песен на разных языках, а также была продемонстрирована культура множества народов, проживающих на территории многонациональной республики.

Фото: © Михаил Захаров

По словам автора проекта и главного режиссера фестиваля, народной артистки РФ Лимы Кустабаевой, в этом году оргкомитетом было принято более 800 заявок со всех регионов страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Она призналась, что, несмотря на ограничения, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции Covid-19, количество заявок растет из года в год.

«В этом и прошлом году мы вынуждены проводить фестиваль в формате онлайн. К сожалению, мы получаем только видео- и аудиопослания от наших участников из других стран. Но нужно признать, что благодаря такому формату, количество участников возросло. Ведь одно дело найти средства и приехать в Казань, а другое — прислать заявку онлайн. Для зарубежных коллективов это гораздо проще», — рассказала Кустабаева.

Автор проекта «Казан сөлгесе — Казанское полотенце», народная артистка РФ Лима Кустабаева Фото: © Михаил Захаров

Фестиваль получил свое название от одноименной старинной татарской песни, которая и открыла праздничный концерт. Вышитое вручную полотенце в татарской культуре является символом чистоты помыслов и души человека. Национальный орнамент служит неотъемлемой частью художественного оформления Сабантуя, а батыры праздника плуга всегда получают в дар вышитое татарскими девушками полотенце.

Народный песенно-танцевальный фестиваль искусства «Казан сөлгесе — Казанское полотенце» проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.