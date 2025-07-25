Фестиваль «Каракуз» устроил праздник для маленьких пациентов альметьевской больницы

Фото предоставил Благотворительный фонд "Татнефть"

Фестиваль «Каракуз» подарил праздник маленьким пациентам детской больницы Альметьевска. Ребят навестили артисты – участники фестиваля уличных театров «Легкие крылья».

«В программе фестиваля – карнавальное шествие и спектакли. Но дети, которые сейчас проходят лечение, не могут их увидеть. И мы решили: раз ребята не могут попасть на праздник, мы принесем его к ним», – рассказала Гульназ Ханнанова, организатор фестиваля и руководитель уличного театра «Легкие крылья».

Фото предоставил Благотворительный фонд "Татнефть"

Сначала в хирургическое отделение заглянули «Больничные клоуны». Это команда профессиональных актеров. Своим вниманием и заботой они дарят детям радость: через игры и общение помогают справиться со стрессом и вернуть на их лица улыбки. А улыбка, как известно, лучшее лекарство!

Позже в гости к пациентам педиатрии пришли артисты Ферганского областного театра кукол из Узбекистана. Они привезли спектакль «Музыкальная чайхона».

Фото предоставил Благотворительный фонд "Татнефть"

«Наше представление – это путешествие в мир узбекской культуры. Через музыку, движение, кукол и костюмы мы без единого слова рассказываем забавную историю, которая понятна всем: и взрослым, и детям. А картину дополняют декорации и национальные блюда, которые тоже становятся частью сюжета. Наш театр много гастролирует, но в Татарстан приехал впервые. Мы сразу почувствовали родственную связь. Наши народы объединяет тюркская культура, общие ценности. Для нас большая честь стать частью фестиваля «Каракуз». То, как его организатор – компания «Татнефть» – заботится о детях, бесценно!» – считает директор Ферганского областного театра кукол Таваккал Султанов.