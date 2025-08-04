Фестиваль «Каракуз» собрал более 100 тысяч гостей в Альметьевске

Более 100 тысяч человек за три недели стали участниками этно-модерн-фестиваля «Каракуз», который вписался в программу «Лето в Татарстане» и отразил современное прочтение этнической идентичности республики.

Фестиваль объединил традиционные ремесла и современное искусство, фольклор и цифровые технологии, музыку и перформанс. Пространства «Каракуза» стали площадками для мастер-классов, выставок, вечерних шоу и интерактивов.

Особое значение «Каракуз» приобрел в контексте развития культурного туризма. Руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова выразила благодарность организаторам фестиваля, артистам, волонтерам за слаженную работу и высокий уровень проведения мероприятия.

«Альметьевск все больше притягивает гостей из разных уголков страны. «Каракуз» стал не только праздником культуры, но и местом встречи талантливых людей, обмена творческими идеями и вдохновения. Спасибо организаторам фестиваля, а всем нашим гостям – за внимание, эмоции и радость, которые они подарили этому событию», – отметила Гюзель Хабутдинова.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения.

Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.