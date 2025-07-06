Фестиваль истории семьи: в Казани отметили «Праздник родословной»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В субботу в казанском парке «Елмай» прошел V семейный фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме» – «Праздник родословной». С 11:00 до 21:00 гости фестиваля участвовали в различных активностях, слушали лекции экспертов-генеалогов и общались в лекториях.

На празднике были организованы площадки для детей и взрослых: детский Сабантуй, национальные игры, спортивная площадка, зона лекториев. На ярмарке «Халяль маркет» были представлены продукты питания, национальная одежда, изделия из кожи, продукция татарстанских мастеров.

На официальном открытии праздника заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Джалялетдин отметил важность изучения истории семей.

«Поздравляю с праздником! Есть народная мудрость: не знающий своего прошлого – не имеет будущего. Мы обязаны знать наш род, наших предков, кем они были, чем занимались, как воспитывали детей, и передать это следующим за нами поколениям. Пусть наши внуки о нас расскажут своим детям. Мы должны делать для этого все возможное», – сказал священнослужитель.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также напомнил, что участие в празднике может помочь тем, кто хотел бы составить родословную своей семьи – на фестивале создана возможность получить советы специалистов.

«Когда изучаешь историю семьи, узнаешь очень интересные факты, знакомишься как с интересными, так и с трагическими страницами в судьбе близких. Если кто-то желает составить свою родословную, наши эксперты объяснят, с чего начать, какие есть тонкости в этом деле, ответят на все интересующие вопросы», – добавил хазрат.

Одним из основных организаторов фестиваля является финансовый дом «Амаль». Гостей мероприятия приветствовал генеральный директор Рустам Сагдеев.

«Каждый праздник по-своему особенный, это – большая ответственность. Благодарим вас за то, что пришли на этот фестиваль. У меня есть только один совет для участников – пока живы и здоровы ваши бабушки и дедушки, пользуйтесь этой возможностью, больше расспрашивайте их об их жизни, об их прошлом, и самое главное – фиксируйте эту информацию, она вам пригодится», – сказал он.

На главной сцене фестиваля был организован праздничный концерт. Здесь выступали театры, хоровые студии, известные артисты – Рустам Хусаинов, Базарбай Бикчантаев, Анастасия Макарова, Таслима Низами, молодежные этнические группы. Завершилось мероприятие выступлением главного гостя фестиваля – Государственного камерного хора под управлением Миляуши Таминдаровой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зульфия Шавалиева