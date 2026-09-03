Фестиваль «Город Реактор» пройдет в Казани и Альметьевске с 5 по 20 сентября

С 5 по 20 сентября в Казани и Альметьевске пройдет фестиваль «Город Реактор». Он объединит представителей креативных индустрий по разным направлениям: от продюсирования территорий до анимации, сообщила на встрече с журналистами и блогерами руководитель арт-резиденции «Реактор» Кадрия Бугрова.

«Наша основная задача – создать возможности для молодых креаторов, а также привлекать в Татарстан все новых ребят, которые реализовывали бы свои проекты здесь. Наш фестиваль пройдет с 5 по 20 сентября. Для него творческие лаборатории во главе с кураторами подготовили обширную программу, где каждый найдет для себя что-нибудь интересное», – отметила она.

В программе фестиваля – современное искусство, анимация, декоративно-прикладное искусство татар и продюсирование территорий. Гостей ждут выставки, показы, лекции, экскурсии, дискуссии, артист-токи, питчинг городских проектов и другие открытые события

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