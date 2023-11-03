Фестиваль фантастики «Зиланткон» приоткроет для зрителей дверь в другой мир лишь на день

Фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» стартовал в Казани сегодня, 3 ноября, и будет проходить до 6 ноября включительно. Традиционный для начала последнего месяца осени конвент проводится в столице Татарстана уже в 32-й раз, имеет статус международного, но в этом году готов приоткрыть для не имеющих отношения к движению обывателей дверь в вымышленный мир лишь на один день. Посетить мероприятия фестиваля можно будет в День народного единства, 4 ноября, в ДК Ленина, анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель оргкомитета Зиланткона Борис Фетисов.

С 10 до 23 часов можно будет стать зрителем и участником всех мероприятий дня по детским и взрослым входным билетам.

В программе 4 ноября танцевальные мастер-классы, «Неистовое Хороводоводоводство» от Тари и не просто очередной бал, а, что довольно неожиданно, бал у губернатора Ямайки. Конечно же, традиционно будут турниры по артистическому и игровому фехтованию. В этом году запланированы и показательные выступления по фехтованию на световых мечах из «Звездных воин» — саберфайтинг. В течение всего дня можно будет присоединиться к партиям настольных игр, стать гостем программы Восточной площадки или вечернего Дамского салона от Терн и Илиры.

«Мы все создаем это пространство. Кто-то вкладывает в это половину своей жизни, кто-то 25 минут боя на мечах на турнире. Но мы все так или иначе собираем эту сказку сами для себя. И при этом мы все время стараемся оставлять двери открытыми. Если дверь не устраивает — форточку приоткрыть. Нет, вот щель — заходите! Мы все время ждём, что люди будут включаться в те события, которые будут происходить у нас на фестивале. Идти петь вместе с исполнителями на сцену не надо, но если есть желание, можно найти себе занятие по интересам. Не просто походить и посмотреть, а сесть и попробовать: попробовать поиграть, попробовать сделать что-то своими руками, потанцевать. Взять в руки световой меч и попробовать. Принципиальная тенденция в развитии Зиланткона — открытый день и возможность именно поучаствовать. Мы всё больше и больше стараемся делать площадок, на которые любой может зайти и получить свои впечатления», — подчеркнул Борис Фетисов.

Кроме того, можно посетить спектакль «Сфера» от театра «Пророчество в рамках плеч», концерты барда Олега Медведева, групп «Крыс Y Camfrados» и «Сны Саламандры», вечерний большой концерт трио «Оргия Праведников». Книгочеям будут интересны литературный семинар от Дмитрия Скирюка и лекции от Игоря Николаева, встречи с писателями Анной Гуровой и Марией Семеновой, которая до нынешнего года бывала на Зилантконе лишь на заре фестиваля — в 1996 году.

«В этом году у нас приехала, пожалуй, самая известная автор славянского фэнтези — Мария Семенова. Будет в открытой программе 4 ноября ее концерт-лекция, где она будет различные аспекты, в том числе славянского фэнтези, разбирать», — подчеркнул Борис Фетисов.

Выбрать на свой вкус посетителям можно будет и одну или несколько лекций и дискуссий о различных вариантах будущего и способах думать и говорить о нем, о традициях средневековья или об истории военно-полевой медицины. А также о работе с источниками информации, о трендах современной массовой культуры и о работе с неформальными спортивными клубами.

«Зилант — это не только место сбора фантастов и ролевиков. Тут много людей, которые пытаются совмещать сказку и реальность. Несколько лекций будут посвящены тому, как в мире фэнтези продолжают работать законы общественного развития. Или, например, одна из лекций, которую читаю я, будет посвящена анализу источников информации, потому что уметь противостоять негативному воздействию, уметь чувствовать приемы спецпропаганды и грамотно им противостоять — это то, что нужно в любой ситуации», — пояснил участник 32-го Зиланткона, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Школьники смогут стать участниками квестов, побывать на мастер-классе и театральном представлении. Будет работать и площадка разработчиков видеоигр, организованная совместно с ИТИС К(П)ФУ.

«Ребята будут показывать некоторое количество бета-версий игр, и можно будет попробовать поиграть в те игры, которые еще на рынке не присутствуют», — пояснил Фетисов.

В этом году на Зиланткон из знаковых фигур также приехали почетный председатель фестиваля Андрей Ермолаев из Санкт-Петербурга — кандидат биологических наук, лауреат премий имени И. А. Ефремова, «Малая бронзовая улитка», «Интерпресскон» и «Дюрандаль», администратор сайта «Лаборатория фантастики» и заслуженный мастер исторического фехтования, постановщик кинотрюков Михаил Черняховский из Москвы, прежде бывавший на Зилантконе около 20 лет назад.