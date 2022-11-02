Фестиваль фантастики «Зиланткон» откроет в этом году двери для зрителей лишь на один день

Ставший для Казани и начала ноября традиционным Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» и в этом году пройдет в ДК Ленина. Но значимым его отличием на этот раз станет доступность для зрителей: посетить «Зиланткон» тем, кто не является организатором или участником конвента, можно будет лишь в течение одного дня – 4 ноября. Во время прежних фестивалей, напомним, для зрителей были доступны все дни проведения фестиваля.

«В музыкальной программе Екатерина Болдырева, Олег Медведев, из Ижевска «Сны саламандры» – набирающая популярность команда, завершит музыкальную линию Ольга Арефьева. У нас будут также два бала, танцевальные мастер-классы и три турнира – по артистическому фехтованию, по игровому, а также по историческому средневековому бою. Это когда сражаются люди в настоящих доспехах и с почти настоящим оружием – словом, все по-настоящему. Параллельно будет идти программа, в которой мы сделали акцент на просветительской части: мы будем говорить о прогнозировании будущего, об альтернативной истории, о том, как же смотреть в будущее. Мы поняли, что у нас большой дефицит в том, как смотреть в будущее, и мы решили этот дефицит закрыть. Кроме того из Санкт-Петербурга к нам приедет Юрий Ямщиков, председатель гильдии разработчиков настольных игр «ГРаНИ» и расскажет, как делаются игры, как считать баланс – все, что связано не только с настольными, но и с компьютерными играми, с играми живого действия», – анонсировал председатель оргкомитета фестиваля «Зиланткон» Борис Фетисов на тематической пресс-конференции в «Татар-информе».

Около полусотни разнообразных мероприятий будут доступны для зрителей 4 ноября с 10 до 22 часов. Причиной того, что организаторы сократили доступ посетителям на мероприятие с 3-4 дней, как прежде, до одного, Фетисов назвал печальный опыт прошлого года. Организаторы готовились провести его в привычном формате после онлайн-фестиваля в пандемийном 2020 году, но за четыре дня до начала «Зиланткона-2021» по санитарным требованиям закрыли ДК Ленина, как и все другие площадки.

«Нам пришлось за 4 дня переделывать всю программу. В этом году мы решили не рисковать, потому что не очень тоже понятная ситуация с Covid. Вроде бы легче, но когда мы принимали решение, было сложно. Мы советовались с нашими коллегами, которые работают в МЧС, с медициной, нам сказали, что есть риск осенней волны. Тогда мы решили, что сделаем точно один день открытый, потому что два года нас не было ни видно, ни слышно – не говорить Казани, что мы есть, было уже просто неприлично. Мы решили, что мы обязательно делаем один открытый день и делаем программу четырехдневную для себя всего на порядка 300 мероприятий. Минимизация рисков была в том, что если вдруг нас всех опять закроют, один день значительно проще переделать, чем четыре», – пояснил Фетисов.

Команда организаторов фестиваля, отметил он, насчитывает около 250 человек, причем многие из них не из Казани, а, например, из Москвы, Йошкар-Олы… В этом году на фестивале ожидается около 400–500 человек участников и еще порядка 200–300 посетителей-зрителей. Вход на фестиваль, отметим, платный: для детей цена посещения фиксированная, для взрослых – в день мероприятия в кассе ДК Ленина она будет больше, чем при заблаговременном приобретении через агрегатор билетов, отметил спикер.