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Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная» в Казани собрал свыше 32 тыс. гостей
Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная», прошедший в Казани 16 сентября, собрал свыше 32 тыс. гостей. Об этом на деловом понедельнике сообщили председатель Комитета по делам детей и молодежи столицы РТ Алия Загидуллина.
«Фестиваль объединил малые городские истории, малый и средний бизнес, кафе и рестораны, музыкальные, танцевальные и спортивные городские сообщества», – заявила Загидуллина.
Мероприятие прошло на 19 творческих площадках на улице Профсоюзная, которая временно превратилась в пешеходную.
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