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Руc Тат
Культура 18 сентября 2023 12:00

Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная» в Казани собрал свыше 32 тыс. гостей

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Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная» в Казани собрал свыше 32 тыс. гостей
Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная», прошедший в Казани 16 сентября, собрал свыше 32 тыс. гостей. Об этом на деловом понедельнике сообщили председатель Комитета по делам детей и молодежи столицы РТ Алия Загидуллина.

«Фестиваль объединил малые городские истории, малый и средний бизнес, кафе и рестораны, музыкальные, танцевальные и спортивные городские сообщества», – заявила Загидуллина.

Мероприятие прошло на 19 творческих площадках на улице Профсоюзная, которая временно превратилась в пешеходную.

#фестиваль #Казань #Деловой понедельник
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