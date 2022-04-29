Фестиваль духовых оркестров в Челнах перенесен на середину мая

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фестиваль духовых оркестров под названием «С ритмом в сердце, с музыкой в душе!» в Набережных Челнах переносится с 7-го на 14 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Мероприятие состоится в Парке Победы в седьмой раз. По традиции его откроет джазовый оркестр «Визит». На сцену также выйдут духовые оркестры Набережночелнинского колледжа искусств и детских музыкальных школ.

Большинство музыкантов — участников фестиваля — это одни из самых одаренных детей Набережных Челнов.

Коллективы исполнят всем известные произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны, произведения современных композиторов и классиков, мелодии из популярных кинофильмов.

В течение всего фестиваля на площади перед сценой с публикой будут общаться танцоры-аниматоры из хореографической студии «Вдохновение» (ДК «КАМАЗ»). В качестве почетных гостей приглашены ветераны Великой Отечественной войны и тыла.

Кульминацией фестиваля станет выступление большого сводного духового оркестра, в исполнении которого прозвучат произведения военных лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «первомайский» концерт Валерия Гергиева в Челнах перенесен на 6 мая.