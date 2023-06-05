Фестиваль «Духов день» в Казани: Александр Маршал, рожечный хор и экстрим-мотошоу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани завершился православный городской фестиваль «Духов день». Уже в седьмой раз масштабное и красочное мероприятие организует Храм Сошествия Святого Духа. Праздник проходит по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке Исполкома Казани.

На два дня, с 4 по 5 июня, Суконная слобода стала центром соединения традиций и современности. Здесь можно было погрузиться в музыку прошлых веков, которая даже исполнялась на старинных инструментах, таких же, которые использовали наши пращуры. Творчество, различные ремесла и даже рассказы краеведов, объединились в этом православном празднике в единое целое.

Так как праздник православный, оба фестивальных дня начались с Богослужений в Духосошественском храме. История праздника уходит к 33 году нашей эры, когда Иисус Христос, вознесся на небо спустя 40 дней после распятия, тем самым завершив свое земное бытие. В знак утешения он явился апостолам и сообщил, что пошлет им благодать Святого Духа. И через десять дней, в день Святой Троицы, на апостолов сходит эта благодать. Они получают дар говорения на разных языках и отправляются проповедовать Евангелие в самые отдаленные уголки Земли.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадками фестиваля стали три локации – храм Сошествия Святого Духа, площадь перед театром «Экият» и исторический дом святителя Иоасафа Удалова. Как и в старину, в праздник Троицы здесь водили хороводы, пели песни и играли. По традиции на таких праздник работала ярмарка, где можно приобрести изделия ремесленников, а те, кто захотел узнать, как создаются лапти и украшения, могли научиться делать их сами. Здесь проводили мастер-классы по лозоплетению, ткачеству, керамике, набойке по ткани и созданию этнических украшений.

Научится ткачеству на дощечках здесь можно было благодаря народным мастерицам – они обучали всех желающих и продавали свои изделия на ярмарке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В старину по такой технологии делали пояса, различные тесемки, все это нашивали на рубахи и сарафаны. Занимались обычно этим девушки уже после окончания полевых хозяйственных работ, на досуге, на вечерках так развлекали себя. Делали красивые пояса на будущее и одновременно молодым людям показывали, насколько они хозяюшки и мастерицы», – рассказала мастер по ткачеству Ольга Деревянко.

За одну долгую зиму девушки могли наплести себе целое преданное, ведь тогда была традиция, что молодая жена на свадьбе должна была одарить всех родственников мужа поясами, сделанными своими руками. Это порядка 70 подарков, ведь семьи тогда были большие, отметила мастерица.

Для детей в Суконной слободе создали уникальное «Детское царство» – пространство народных игр, аттракционов и мастер-классов. Здесь можно было не только узнать, как развлекались малыши в прошлые века, но и насладиться современными развлечениями – организаторы фестиваля подготовили азот-шоу, море мыльных пузырей, выступление клоунов и спортивные игры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Маргарита Коршунова пришла на фестиваль с четыремя детьми. Она рассказала, что детская зона привлекла ее ребятишек на весь день, поэтому сама едва успела прогуляться по ярмарке.

«В прошлом году мы с мужем участвовали в ярмарке на этом фестивале, и нам очень понравился уровень организации. Вроде бы храмовый фестиваль, а уровень городской. И в это году муж с детьми отправил нас сюда уже просто погулять. Мы в полном восторге, набрались живой энергии, пообщались с множеством православных людей», – поделилась многодетная мама.

Основная составляющая фестиваля – музыкальная. Сегодня в Духосошественском храме выступил византийский хор «Аксион Естин» из Твери с древними песнопениями. Преисполнившись духовно, гости отправились на улицу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гостей ожидало экстремальное шоу на автомобилях и мотоциклах. Здесь более спокойная обстановка разбавилась настоящей дозой адреналина – трюки, которые выполняли каскадеры, приводили зрителей в восторг. Вышли на арену и маленькие гонщики, они показали свое мастерство управления техникой.

Финалом праздника стал гала-концерт: на сцену вышли фольклорная студия «Духов день», известный автор-исполнитель Андрей Козловский, этно-группа «hodíla ízba», соединяющая фольклор с джазом, роком и электроникой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенно запомнилось выступление прославленного Нерехтского рожечного хора. Это уникальный аутентичный проект – музыканты исполняют музыку на пастушьей артельной рожечной трубе. Многие десятилетия этот инструмент находился в забвении, его не использовали в России, но он был возрожден в городе Нерехта, Костромской области, где был и создан хор.

Нерехтский рожечный хор носит звание заслуженного коллектива народного творчества РФ и включен в реестр культурных ценностей и организаций культурного достояния Костромской области.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возрождение инструмента – это длинная история. В нашем музее этот инструмент висел как экспонат. И как-то к нам зашла женщина и поросила показать, как он звучит, а никто и не знает. Мы тогда были обычными музыкантами, и нас попросили заняться этим вопросом. Мы поехали в экспедицию, искали пастухов, кто еще может что-то сыграть. И так за ниточку зацепились и у нас пошла эпоха возрождения», – рассказал Музыкант хора Сергей Киселев.

Со временем трубля модернизировалась, приобретала разные формы, менялось и количество отверстий в ней.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У Даля этот рожок называется русский пастуший песенный рожок, вот здесь уже шесть ладов, можно сыграть тоже, что и на гармошке, так что и современные композиции сыграть можно без проблем. Наш Губернатор создал музей живой музыки, где на таких инструментах как у нас в хоре учатся играть дети. Так мы и передаем традицию», – рассказал музыкант.

Хедлайнером фестиваля стал заслуженный артист России, популярный певец Александр Маршал. С ним «Татар-информ» пообщался лично. В беседе Александр рассказал, что для выступления на православном фестивале не менял свой репертуар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мой формат концерта меняется редко, если это горячая точка, то это, конечно, немного другое. Никаких барабанов, просто гитара, никаких барабанов, потому что приходилось петь на передовой. А какое событие? Это уже как получается. Духов день? Прекрасно, замечательно, а сколько было городов, Дней города, и все зрители находят в моем творечестве что-то свое», – поделился певец.

Александр Маршал уже не первый год ездит на Донбасс, чтобы поддержать солдат. Он состоит в общественных советах Министерства обороны РФ и Следственного комитета РФ.

Полное интервью с артистом о поездках на Донбасс и патриотизме можно будет прочитать завтра на нашем сайте.