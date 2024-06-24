Фестиваль «Духов день» в Казани: мотошоу, ярмарка и концерт с грузинскими песнями

Сегодня в Казани завершается фестиваль «Духов день». Он стартовал вчера на площади перед театром кукол «Экият». В программе фестиваля из года в год: ярмарка ремесленников из разных регионов России, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов разных народов, экскурсии и другие творческие и духовные мероприятия.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Фестиваль стартовал накануне, в День Святой Троицы. В Духосошественском храме, который является родоначальником мероприятия, состоялась торжественная Литургия. В этот день по традиции, как и все церкви, обитель была украшена зеленью, а уже после окончания службы прихожане в русских народных костюмах организовали шествие с березкой к Духовому полю – в наши дни это площадь перед театром «Экият». Затем началась экскурсия по улицам Суконной слободы: Ульяновых, Волкова и Калинина. Одновременно с этим начала работу ярмарка, зазвучала музыка с концертной площадки. Развлечения можно было найти как для взрослых, так и для детей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня, в Духов день, праздник продолжился с новой силой.

Настоятель Духосошественского храма, протоиерей Алексей Чубаков поделился, что фестиваль проходит в восьмой раз и с момента, когда он состоялся впервые, значительно разросся.

«Духов день – это престольный праздник нашего храма, который мы отмечаем как городское событие. Первые фестивали проходили на территории храма, но потом мы перешли на эту площадку, потому что желающих посетить это мероприятие стало гораздо больше. На этом поле, на котором мы сегодня, которое мы называем Духовым полем, исторически проводилась ярмарка. Здесь собирался народ в день праздника этого храма, чтобы поздравить прихожан, всех жителей Суконной слободы и всех прихожан Духосошественской церкви», – поделился настоятель храма.

Посыл этого фестиваля в том, чтобы рассказать и объяснить людям, что в единстве мы сила, отметил отец Алексей.

«После того, что произошло вчера в Дербенте, сегодня вместе с жителями нашего города и нашей республики мы хотели показать, что никакие внешние факторы не сыграют на наше разделение. Мы хотели показать, что мы едины, хоть мы и многонациональный и многоконфессиональный народ, но мы едины в своей истории и понимании происходящего в нашей стране», – подчеркнул протоиерей.

Одной из самых ярких площадок фестиваля традиционно остается самая шумная из всех, та, где проводят мотошоу BKE Stunt Show. Здесь слышен визг тормозов, запах жженой резины, а дым, который после виртуозных маневров разлетается едва ли не по всей площади. Трюки исполнялись на легковых автомобилях, квадроциклах и мотоциклах. Трюки исполняли взрослые и совсем юные мальчишки и даже девочки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отец Алексей сам байкер, поэтому байкеры, дрифтеры и другие виртуозы – постоянные гости фестиваля.

«Ребята, которые выступают здесь – это наши друзья, наши партнеры по мотопутешествиям, мотоувлечениям. Посчитали, что все-таки события Святой Троицы, Духов день – это соединение разных граней искусства, культуры, технического творчества. Господь вдохновляет и одаряет каждого человека своим талантом, ребята, которые сегодня выступают, тоже одарены определенными талантами, и сегодня они эти таланты показывают на нашем празднике», - поделился священнослужитель.

В основном выступающие сегодня спортсмены – это воспитанники мотоклуба «BKE», которые занимаются воспитанием детей в техническом творчестве, начиная с трех лет.

«Задача инструкторов, которые обучают детей, научить их ездить и в городском потоке транспорта, когда они станут взрослыми и получат права, а также вне города. И надо сказать, что мотошкола "BKE" отличается тем, что они обучают как сотрудников ДПС из мотобата, так и детей, а также тех, кто ездит в городе на самокатах и скутерах», – отметил отец Алексей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В толпе, среди гостей праздника, гуляли девушки в народных костюмах, с венками на голове. Одна из них – Любовь Шигабутдинова, участница коллектива «Духов день» и по совместительству владелица студии керамики.

«Мы выступали на фестивале вчера, исполнили как духовные, так и фольклорные песни. У нас большой коллектив, в нем, наверное, около полусотни человек - и дети, и взрослые. Мы и поем, и танцуем. А существует наш коллектив при Духосошественском храме», – поделилась она.

В фестивале женщина участвует с момента его основания и представляет на ярмарке разные предметы ручной работы из керамики – тарелочки, кружки, подсвечники и прочее. Все выполнено в разной технике.

Мастерицы из Кирова привезли изделия из льна и хлопка.

«Это натуральная ткань ручной работы - подушки, одеяла, скатерти, сумки и одежда. У многих сейчас аллергия, поэтому спрос на натуральную ткань очень высок, люди предпочитают пользоваться натуральными изделиями все чаще. Все это мы продаем на ярмарках. В Казани на Духов день попали впервые, нам очень нравится», - рассказала продавец лавки Ирина Мартынюк.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Однако среди красавиц в национальных одеждах гуляли и военные в бронежилетах - это представители палатки от казанского танкового училища. Они развернули здесь выставку оружия и приглашали юношей на обучение в учебное заведение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

К слову, настоятель Духосошественского храма пригласил на праздник и жен военных, участников СВО из Союза офицерских жен Татарстана.

Пришли на праздник сегодня в основном семьи с детьми, но было много и тех, кто решил приятно провести время с друзьями. Например, две подруги Анна и Александра.

«Мы посмотрели ярмарку, я купила камушек сердолик, моя подруга купила какие-то булочки из печи с чаем - тоже очень понравилось. Мы здесь встретили очень много знакомых, друзей, было очень приятно увидеться со всеми здесь. Несмотря на погоду, здесь очень много людей», – рассказала Александра.

Ее подруга поделилась, что когда фестиваль только зарождался, она помогала его организовывать.

«Сейчас я просто прихожу и гуляю, очень хочу послушать концерт. Хотела прийти с детьми, но так вышло, что я без них наслаждаюсь этим праздником. Фестиваль стал в разы больше. Если раньше он помещался на небольшой парковке, то сейчас это огромный фестиваль, который с каждым годом все больше», – отметила Анна.

Завершится праздник сегодня гала-концертом. На сцену выйдут трио «Лойко» из Санкт-Петербурга, казанские «Rudenko Jazz Band» и Мария Руденко, «Партизан FM» из Москвы и грузинский коллектив «Bravo Metehi».